把蘇東坡當假想敵 「楊牧全集」曝光不一樣的楊牧

「我不和同時代的人比，我只和古人比......我心目中真正的『假想敵』是蘇東坡。如果我能比他多活幾年，趕過他何嘗一定不可能呢？」詩人楊牧給人的印象是溫文儒雅，但在寫給小說家郭松棻的書信中，他卻認為自己文學造詣超過杜牧，「假想敵」是蘇東坡；讓作家林文月大驚失色，認為楊牧太「狂」。台大教授廖咸浩昨天朗誦這封收錄於「楊牧全集」的書信，讓讀者認識不一樣的楊牧。

詩人楊牧4年前辭世，他和摯友一同創辦的洪範書店選在忌日這一天舉辦「楊牧全集」新書發表會。宣告30冊375萬字、橫跨詩與散文等五大文類的「楊牧全集」正式上市。

楊牧摯友、洪範書店發行人葉步榮以「24K金」形容「楊牧全集」，認為這套作品的文學純度堪比黃金。他與楊牧相交逾一甲子，透露楊牧的創作忠於自我，從不做應酬文章，文學史上幾乎沒有作家作品的質與量可以和楊牧比擬。楊牧遺孀夏盈盈表示，楊牧若能看到「楊牧全集」，必定如同平時一樣平靜表示「實在太麻煩大家了，不好意思。」

「楊牧全集」的最大特色，是八冊「別卷」的集外集與書信篇章。主編葉步榮耗費心思四處聯絡，蒐集將散佚在國內外各處的文稿與信件，包括楊牧致余光中、王文興、白先勇、洛夫、林文月等人的大批書簡，都是首次整理公開。還有楊牧與葉步榮長達六十年的飛鴻往返，見證兩人一生的友誼。

台大文學院院長鄭毓瑜表示，楊牧給人的印象是溫文儒雅，卻在與親友的信件裡顯露幽默、直接的個性。她認為，楊牧用一生的文字探討人類基本的命題，諸如命運與孤獨，但他永遠追求「愛」。

發表會最後，葉步榮、夏盈盈、童子賢三人，分別將楊牧詩作「春歌」中的三句詩：「憑藉著愛的力量」、「愛是心的神明」、「春天已經來到」填上書本扉頁，象徵「楊牧全集」的完成。