晚期肺癌陷困境 醫界盼接軌國際 第三代標靶一線全給付

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

國內健保給付新藥速度較慢，愈來愈難與國際接軌，延誤癌友用藥，醫師表示，已有不少晚期肺癌患者為求一線生機，跨海至中國大陸就醫，因為當地已全給付第三代標靶藥物，如果新藥給付時程仍遲緩，恐逐漸削弱台灣醫療優勢，臨床研究難以與國際接軌，將影響醫學水準。

「抗癌標靶藥物精進，延長晚期肺癌患者存活期。」肺癌治療權威、新竹台大分院院長余忠仁表示，台大長期追蹤肺癌患者五年存活期，2006年晚期肺癌五年存活期僅7.9%，到了2017年，增加至18%，隨著第三代標靶問世，癌友如能及時用藥，5年存活率更高。

可惜的是，健保於111年4月無預警地限縮第三代標靶藥物給付，除了需要檢附組織切片檢體的基因檢測報告，證實為EGFRexon 19突變，且需合併腦轉移，這讓不少晚期肺癌患者失去最佳用藥時機。

余忠仁指出，已有不少晚期肺癌病友家屬透過小三通至廈門長庚醫院就醫，對岸雖然給付新藥的起步較晚，但近年來速度加快，已將第三代原廠標靶藥列為晚期肺癌全給付項目。

中國醫藥大學附設醫院胸腔暨重症系主任涂智彥表示，根據2024年美國國家癌症資訊網指引（NCCN guidelines），第三代標靶藥物已是治療晚期非小細胞肺癌的一線藥物，反觀，在健保限縮給付範圍後，僅有一成癌友可以獲得給付，其餘九成患者常因無力自費，而錯失用藥契機。

涂智彥表示，曾收治一名42歲女性晚期肺癌患者，一開始發病時，走路不穩，神智意識變差，認知功能下降，到處就醫，找不出原因，後來因為咳嗽至胸腔科門診，不料胸部X光顯示，左側肺葉已有一顆三四公分大的腫瘤，而腦部磁振造影（MRI）證實腦轉移。

經評估後，協助申請第三代標靶藥物，持續用藥三個月，胸部腫瘤明顯縮小，腦部轉移狀況獲得改善，病情穩定，重返工作崗位。

涂智彥指出，晚期肺癌患者如能第一線使用第三代標靶藥物，即可有效預防腦轉移，除了有效延長存活期，更重要的是，保有較好的認知功能，擁有更好的生活品質。期盼健保趕上國際趨勢，放寬用藥條件，給每位病友一個治療的機會。

衛生福利部最新癌症登記資料顯示110年台灣新增超過1萬6千名肺癌患者，人數首度超過大腸癌，長期以來，肺癌患者確診時，超過一半已是晚期，臨床醫師希望健保給付用藥可以加速接軌國際，讓肺癌擺脫長期位居國人癌症死亡率第一名的負面標籤。

為此，台灣癌症基金會與國內多名肺癌治療專家提出建言，齊聲為晚期癌友請命，期盼比照其他國家全給付三代標靶藥物，放寬用藥門檻，造福更多癌友。

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