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桃機配合「世界關燈日」熄燈 旅客發現燈沒亮勿驚慌

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園國際機場響應「世界關燈日Earth Hour」，將於明天凌晨0時至3時，陸續於第一航廈及第二航廈出入境大廳及D10候機室進行預演。圖為一航廈三樓出境大廳。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場響應「世界關燈日Earth Hour」，將於明天凌晨0時至3時，陸續於第一航廈及第二航廈出入境大廳及D10候機室進行預演。圖為一航廈三樓出境大廳。記者黃仲明／攝影

為善盡地球公民的身分及落實ESG作為，桃園國際機場公司將配合「世界關燈日Earth Hour」活動，熄燈或降低部分照明，並且將於明天（14日）凌晨0時至3時，陸續於第一航廈及第二航廈出入境大廳及D10候機室進行預演，測試燈光照明。

機場公司表示，預演期間將間歇性熄燈或降低部分照明，同時透過航廈內電子看板及大廳廣播，同步向旅客及工作人員宣導提醒預演，降低對機場營運及旅客出入境作業影響並號召以具體行動共同愛地球。

機場公司指出，為落實永續發展及節能減碳行動，後續將於3月23日晚間20時30分至21時30分，參加全球最大的自發性公益減碳行動「世界關燈日Earth Hour」。提醒旅客與機場大聯盟夥伴14日預演及正式活動期間，航班起降正常，航廈內熄燈及降低照明皆屬正常現象，歡迎大家一同響應關燈愛地球活動。

桃園國際機場響應「世界關燈日Earth Hour」，將於3月14、23日調整部分照明。圖／機場公司提供
桃園國際機場響應「世界關燈日Earth Hour」，將於3月14、23日調整部分照明。圖／機場公司提供

機場 減碳

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