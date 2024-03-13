桃機配合「世界關燈日」熄燈 旅客發現燈沒亮勿驚慌

為善盡地球公民的身分及落實ESG作為，桃園國際機場公司將配合「世界關燈日Earth Hour」活動，熄燈或降低部分照明，並且將於明天（14日）凌晨0時至3時，陸續於第一航廈及第二航廈出入境大廳及D10候機室進行預演，測試燈光照明。

機場公司表示，預演期間將間歇性熄燈或降低部分照明，同時透過航廈內電子看板及大廳廣播，同步向旅客及工作人員宣導提醒預演，降低對機場營運及旅客出入境作業影響並號召以具體行動共同愛地球。