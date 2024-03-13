裝置藝術？DIY收納架組裝後竟「歪七扭八」 眾人笑：美肌開太強

心心念念的包裹一到，大家肯定急忙打開使用吧！近日有一名網友在「爆廢公社公開版」臉書社團發文分享，包裹一打開，瞬間傻眼，懷疑自己到底訂了什麼東西？

原PO表示，期待很久的DIY收納架，包裹來了一打開，發現怎麼全部都歪七扭八，看得頭有點暈，組裝起來更搞笑，認為自己收到蠻特別的，只好當作是藝術收納架。

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，「長江後浪推前浪置物架」、「看了眼睛好痛」、「裝置藝術」、「我還以為我在看3D...」、「第一眼我以為是在曬魚乾的...」、「藝術無價」、「賣家：圖片僅供參考」。

有網友搞笑懷疑是不是有修圖，「感覺相機美顏開到緊繃了」、「確定沒有修圖？」、「修圖修成這樣」、「拍個收納架美肌也開太強了吧」、「把美顏關掉，架子都變形了」、「沒關係，站旁邊拍照修圖完就變正了」。

部分網友推測變形的原因，「海運造成的問題吧？」、「我怎覺得是不是順序組裝錯了？」、「熱歪了？」、「太熱變形了？」。此外，有網友提供實質的建議，「上面放塊重鐵板，放在外面曬個幾天的太陽就能恢復了！」、「拜託你退貨吧...」。