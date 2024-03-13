通勤來回5小時！他曝住桃園到新店上班 網超佩服：想省時就靠這招

錢多事少離家近是不少人嚮往的工作條件！一名網友在PTT上發文分享，一天來回花在通勤的時間將近4-5個小時，自己真心佩服可以每天這樣通勤的人。

原PO表示，自己住在桃園八德，但工作地點在新北市新店，疫情後還維持居家上班，但今年年後需要回公司的次數變多，上週5個工作天，就有4天要進公司。

原PO補充，去程坐公車713到永寧，再坐捷運到新店，捷運上也是一路站到新店約40分鐘。回程在七張想搭公車9009，來了三班都客滿，可能是週五下班時間，整路塞回桃園下交流道在國際路也是塞，感嘆自己不算是需要每天來回台北的通勤族，尊敬可以每天如此長距離通勤的人。

貼文一出，立刻引發網友討論，「週五下班時間會特別誇張」、「單程超過一個小時都是respect」、「北部現在就是這樣，每天各種交通方案都是滿！」、「八德已經算北桃最輕鬆的」、「一個方法，八德騎車到鳳鳴站坐區間車再換車」。

有許多網友認為搭高鐵可以縮短通勤時間，「桃園、台北真的只能靠高鐵，其他都很恐怖」、「桃園要通勤台北只能選台鐵高鐵機捷」、「青埔高鐵、A7機捷都快很多啊」、「青埔上高鐵快多了」。

此外，部分網友提供實質的建議，「改直達客運會舒服一點，不然就自己開車？」、「騎車一小時左右，上下班時間勝過堵在路上，還是拼一下」、「可能坐火車還比較快，現在桃園台北道路通勤的只有塞跟累」、「有能力的話，換個工作地點比較快」。