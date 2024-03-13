日本銷售第一咖啡館快閃華山！陳柏霖化身一日店長，「專業級五感體驗」吸客

日本銷售第一名「國民咖啡」GEORGIA喬亞咖啡，打造日式質感「喬亞專業咖啡館」，於3/12-17快閃華山！專業手沖感滴濾咖啡不只讓喜愛咖啡的朋友親身體驗超人氣咖啡的迷人魅力，為廣大上班族製造話題和小確幸，品牌代言人陳柏霖更化身一日店長，讓最溫暖的「大仁哥」陪你喝杯咖啡！

喬亞咖啡品牌代言人陳柏霖化身一日店長，快閃華山。 (圖／吳彥鋒 攝影)

「喬亞專業咖啡館」由男神陳柏霖擔任一日店長，講求完美、重視細節的他，對於喬亞咖啡的職人精神、嚴選原料、滴濾工法，都表示相當認同。陳柏霖幾乎每天早上起床都會喝咖啡，吃完午餐也會再來杯咖啡，他偏好無糖、純粹的黑咖啡，「是早餐最對味的良伴！」

對於咖啡口感相當講究的他，用「精準、完美」4字形容「喬亞咖啡」的口感。陳柏霖說：「喬亞咖啡採用獨特濾滴工法，粉水比例、溫度控制、滴濾速度都有講究，在口感上和我喜歡的手沖咖啡非常接近。」由於拍戲地點經常在郊區，附近不見得可以買到現煮咖啡，喬亞咖啡方便攜帶，可以常溫保存不用冰，陳柏霖會隨身備個幾罐，讓自己想喝咖啡時，就能喝到專業的好咖啡。

喬亞咖啡100%選用阿拉比卡豆，透過黃金粉水比例，均勻調配咖啡風味，如同專業領導者，用完美比例打造黃金團隊；並在製程中精密控制時間和溫度，如同專業經理人精準到位，堅持不妥協，淬鍊出豐富具有層次的咖啡香氣。同時透過獨特滴濾工法，打造手沖般的細緻口感，如同職場萬人迷實力和態度兼具，處事恰到好處，優雅又迷人。

陳柏霖示範咖啡特調。 (圖／吳彥鋒 攝影)

近期陳柏霖主演的賀歲片票房開出紅盤，這次他跳脫演員身分，擔任咖啡店一日店長，讓陳柏霖覺得過足乾癮，他坦言，自己也曾有過開咖啡店的想法，還曾經學過咖啡拉花，「但是專業的就留給專業，我來玩一下就好！」

只見陳柏霖不負店長身分，直接現場秀一手，示範自己平時在家會做的「鳳梨氣泡黑咖啡」、「棉花糖蜜糖肉桂拿鐵」，手法熟練、架式十足，展現他對咖啡的鍾情熱愛。

拍戲時陳柏霖會隨身攜帶喬亞咖啡，讓自己不管在哪裡，都能喝到專業好咖啡。 (圖／吳彥鋒 攝影)

對許多上班族而言，工作前先來一瓶咖啡，已是一種既定的儀式感。「喬亞專業咖啡館」特別為各行各業的職人設置「上班族共鳴金句」打卡牆，用一句話鼓勵上班族重拾熱情和勇氣，陳柏霖也分享個人專屬工作金句—「熱愛堅持，成就專業」。

陳柏霖表示自己入行很多年，一直沒有沒有離開這個行業，是因為他真的熱愛這件事情，在電視電影圈待久了，他感覺自己跟拍攝現場已經融為一體，每個動作都變成是一種自然的反應和反射，相對來說，這就是一個專業的感覺。「如果20年前的我，看到現在的我，一定會覺得『陳柏霖叔叔』是個專業的電影工作者，所謂專業，就是這種感覺！」陳柏霖認為咖啡也和工作一樣，當所有的元素達到完美比例、平衡且自然，就很專業。

華山「喬亞專業咖啡館」設置特色商品和五感體驗專區。 (圖／吳彥鋒 攝影)

除了「上班族共鳴金句」打卡牆，「喬亞專業咖啡館」也設置特色商品和五感體驗區，讓參觀民眾感受喬亞咖啡的迷人魅力。為服務廣大的上班族，喬亞咖啡與經典台式早餐品牌「真芳」及家樂福純淨無不良添加物的「Nakery裸焙坊」早餐品牌聯名，推出限量特選朝食組，民眾於3/13-3/15平日8:30-10:00，到喬亞專業咖啡館出示公司名片或門禁卡，就能獲得特選朝食組一份，單日限量50份，送完為止。

喬亞專業咖啡館與推出限量聯名特選朝食組，還有週末限定特調讓參觀民眾大飽口福。 (圖／吳彥鋒 攝影)

3/16-3/17周末早上10:00到下午17:00，民眾於專業咖啡館活動現場完成指定任務，可享「GEORGIA喬亞咖啡」滴濾無糖黑咖啡、拿鐵咖啡、週末限定特調「鳳梨氣泡飲黑咖啡」、「棉花糖蜜香肉桂拿鐵」4選1。現場憑拍照打卡分享紀錄，還可體驗日式福引搖珠機一次，帶回限量獨家工作金句幸運御守，在開年祈求好運！喜愛專業咖啡、熱愛堅持的你，一定不能錯過！