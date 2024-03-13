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血管畸形瘤影響臉部外觀 中國附醫美容中心讓兩女患者找回自信

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院整形外科醫師李建智說，他們替兩位女性先解決了血管瘤問題，再針對外觀加以平衡，最後讓她們不再受歧視，重新返回正常的社交。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院整形外科醫師李建智說，他們替兩位女性先解決了血管瘤問題，再針對外觀加以平衡，最後讓她們不再受歧視，重新返回正常的社交。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

先天性血管畸形瘤是一種少見皮膚病變，有別於新生兒血管瘤，其特點是皮膚上的異常血管增生，隨著年紀慢慢長大，可能導致明顯的外觀畸形甚至功能障礙。對病人而言，這不僅是美觀問題，更會影響心理健康和自尊心。中國醫藥大學附設醫院美容中心就替兩位女性先解決了血管瘤問題，再針對外觀加以平衡，最後讓她們不再受歧視，重新返回正常的社交。

這兩位女性分別29歲和44歲，並都因為血管畸形瘤，臉部部分腫脹變形並左右不均，從小不愛拍照，生活上極為困擾。

整形外科醫師李建智說，他先為她們解決了血管瘤問題之後，再以高位筋膜拉皮手術，將臉部不對稱狀況重建，有效改變她的外觀，加上陽光基金會的心理諮商和各式活動，終於讓她們展露笑顏，迎接新的生活。

他說，新式高位筋膜拉皮手術（深層臉部拉皮手術）已成功應用於修正因先天性血管畸形瘤導致的外觀畸形，在保持周圍健康組織的基礎上，有效地修正血管畸形的外觀，且術後恢復期短而且自然，該院美容中心還因為這項手術在國際間得到多個獎項。

陽光基金會人員說，據去年的「顏損者外貌相關經驗調查」，有42.9%顏損者曾經因為外貌遭遇不友善對待，其中以「被別人多看一眼而感到不舒服」占73.0%，是最大宗。

他們說，陽光基金會多年來倡議推動「臉部平權」，讓燒傷顏損朋友不再因外觀遭受異樣眼光與不公平對待，中國醫藥大學附設醫院美容中心對於這類傷者的治療能給予患者重生，他們也樂於配合，進行相關的心理諮商和輔導，希望讓每個顏面外觀不同的人，都能獲得基本的尊重與公平的機會。

中國醫藥大學 心理諮商 手術 醫師

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