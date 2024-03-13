環團籲盡快三讀通過海保法 完成關鍵最後一哩路

行政院今年2月通過海洋保育法草案，今天立法院內政委員會預計排審海保法，環團表示，海保法歷經近5年的長期溝通，呼籲朝野立委攜手合作審議工作，以生態保育為本、漁業永續為念，盡快三讀通過完成海保法立法關鍵最後一哩路。

多個環團與漁民今在內政委員會排審海保法草案前夕召開記者會並表示，國際已在2023年通過「全球海洋公約」，台灣2019年通過海洋基本法，明定政府須在2年內完成制定基於生態系統為基礎的保育法令，也就是海洋保育法，呼籲朝野立委盡速完成海保法三讀。

環境正義基金會專案主任葉于瑄說，海洋基本法生效逾4年後，海保法終於在立法院進行審議。海洋再調節氣候扮演關鍵角色，但不斷惡化的氣候正傷害海洋生態，沒有海保法，台灣就缺少透過擴大海洋保育區，以達到2030年覆蓋30％海域的有效保育工具，也無法強化海洋生態系包含碳匯在內的重要生態系服務。

環境資訊協會議題中心主任陳姿蓉表示，希望立委展現本會期三讀通過的誠意及決心，草案中除有「吹哨者條款」及「公民訴訟條款」2途徑加強監督力道，也將海保署推動的海洋保育巡查員寫入草案，訂定設置海洋保育觀察員角色，使中央主管機關在第一線配置的協力人員得以於法有據，強化中央與地方連結。

綠色和平海洋專案主任李于彤說，台灣過去有「生物多樣性之島」的美名，光是魚類種類就占全球近十分之一，但近年多次調查與報告揭露，台灣海洋正面臨漁業資源枯竭、觀光資源衰退、生物多樣性消失等3大問題，呼籲朝野立委攜手合作，加速海保法審查進度。

雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順說，目前整片海域猶如戰國時代群雄割據，航港局、財團、漁民等都在這片海域互不相讓，所以這次海保法修法，漁民團體或利害關係人，以及民間團體盼政府要立法讓這些團體都能全程參與，以免立法後溝通不足反而引發反彈，要再讓生存在這片海域上的漁民成為政策下的犧牲者。

環團及漁民表示，海寶法歷經近5年的長期溝通，上會期獲得多數黨團表態支持海保法立法，行政院終於在本會期將政院版草案送進立法院，呼籲朝野立委不論是否欲提對案版本，應加速進行，盼在4月22日地球日前完成海寶法審查與三讀工作。