台鐵車長顏孜芸曾奪「抓漏」冠軍 單月逃票抓出近10萬元

台鐵公司今舉行模範員工表揚典禮，從1.6萬餘名員工挑選出68名。當選的彰化車班組車長顏孜芸年資19年，擅長抓乘客逃票，曾勇奪查漏票冠軍，單月曾查漏約500張補票張數，補票金額達近10萬元。七堵機務段機車長李明儒，開火車近15年，幾乎所有火車都曾駕駛過，積極參與排班，累計嘉獎18次。

顏孜芸2005年起服務，年資近20年，期間擔任售票、剪收票、服務台等工作，2007年參加運輸班訓練，以第一名成績結業，2008年派任車長至今，近5年嘉獎次數高達10次，更曾榮獲乘務人員補票成績補票金額第一名。

顏孜芸受訪表示，值乘時，要依規定巡視車廂，查驗車牌，以及防止旅客取巧乘客，少數有心逃票旅客可說花招百出，常見躲在車廂廁所不出；就她個人最高紀錄以來，單月曾查漏約500張補票張數，補票金額達近10萬元。

顏孜芸和鐵路緣分甚深，父親過去也是鐵路從業人員。她說，自小耳濡目染，大學畢業後參與鐵路特考，也是出社會後首份工作從事至今；她和丈夫也是在台鐵結緣，由於先生是司機員，彼此都能包容工作時間與一般行業不同，深刻體悟鐵路從業人員「沒辦法逢年過節團圓」。

顏孜芸說，車上執勤難免遇到少數「奧客」，經多年工作歷練，以規定婉轉有技巧說明，已不會影響自身心情，尤其完成工作任務，用專業、溫暖服務，讓旅客平安抵達目的地，這也是工作成就感的來源。

李明儒過去曾任機械設計工程師，任職一年多後，經由大學同學介紹，參與鐵路特考後，加入台鐵公司。他在台鐵服務年資14年，2009年至七堵機務段從技術助理做起，歷經訓練審查，2011年正式擔任司機員乘務工作。

面對乘務整合、車次、分組及調整等工作，李明儒全力以赴，參與排班事務倍極辛勞，共累計嘉獎18次。此外，2015年代表七堵機務段擔任司機員運轉比賽，2016年擔任司機員教導班，2007年當選榮譽乘務員。除了蒸氣火車沒開過，幾乎所有火車他都曾駕駛過。

李明儒受訪表示，開火車要開客運、貨運列車，貨車時常晚間疏運，因此不分晝夜上下班，除要學習調整生理時鐘之外，也要體認鐵路從業人員幾乎沒法團聚過節，就他有印象以來，任職期間，僅休息過一次農曆年節。