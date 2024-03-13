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今晚明晨恐再下探10度 吳聖宇：下周冷空氣再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天白天暖熱，但早晚溫差大。本報資料照片
今天白天暖熱，但早晚溫差大。本報資料照片

受輻射冷卻作用影響，台灣本島今天最低溫出現在苗栗頭屋，只有5.5度。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，今晚到明天清晨仍有一次較低溫度發生機會，中部以北到東北部空曠地區，如果輻射冷卻條件配合，恐出現10-12度低溫。

吳聖宇指出，今各地多雲或有陽光，花東、恆春半島可能零星局部降雨。北部、東半部高溫大約在20-23度，中部24-25度，南部可達25-27度。

明後天乾冷空氣減弱，轉變成多雲天氣為主，中北部山區可能有局部小雨。受雲量偏多干擾，溫度回升有限，北部、東半部白天高溫約21-24度，中部24-26度，南部有機會來到27-28度或以上。夜晚清晨低溫也會上升，不過中北部、東北部空曠地區低溫還是有可能降到15度以下。

吳聖宇指出，周六到下周日暖空氣再增強一些，北部、東半部偶有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴，愈往南陽光愈明顯。下一波鋒面系統抵達台灣可能落在下周日傍晚到夜間，北部、東北部、東部天氣轉差，有短暫陣雨，其他地方天氣不受影響，多雲到晴。

受暖空氣增強及陽光露臉機會增加影響，各地高溫預估普遍比周四、周五再上升1-2度，北部、東半部高溫24-26度，中南部27-30度，不過夜晚清晨中北部、東北部空曠地區可能有16-17度低溫。

吳聖宇指出，下周日晚間鋒面掠過後，北台灣溫度開始下降，不過冷空氣強度有限，可能要等下周二、三另一波冷空氣南下，強度才會比較強，溫度下降幅度大一些，仍有待觀察。

低溫 天氣動態

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