健康你我他／調整生活習慣 做好壓力管理

過敏問題在生活中屢見不鮮，許多人飽受花粉、塵蟎、食物等過敏原的困擾。我透過一些簡單的生活習慣調整，有效地減輕過敏症狀，享受更健康的生活。

居家清潔是預防過敏的基本方法，周休二日在家，只要太陽公公露臉，家裡的洗衣機便開始不停地運轉，不論是洗衣服、床單或被子，洗完拿到頂樓曬太陽，當天晚上就寢即可聞著濃郁的陽光味道，一起進入夢鄉。

調整飲食習慣也是預防過敏的重要一環，平日多吃蔬果、多喝水，謝絕外面的冷飲，出門隨身攜帶保溫瓶，走到哪喝到哪，既乾淨又衛生。更要避免攝取可能引發過敏的食物，如花生、牛奶、蛋等，有助於減少過敏症狀發作。

日常生活用品可以使用天然的清潔用品和個人護理產品，減少對化學物質的暴露。選擇溫和無香料的產品，能減少發生皮膚過敏的風險。

另外，現代人長期處於壓力狀態，容易引起免疫系統紊亂，增加過敏發作的機會。若能透過適度的運動及有空多接觸大自然，都可以有效地紓解壓力和放鬆身心，身體能更健康。

預防過敏的妙招，不僅是依賴藥物，更要調整生活習慣、飲食結構和情緒管理等，改變不良的生活作息，養成早睡早起的好習慣，自然就能遠離過敏的困擾，活出更自在的生活。