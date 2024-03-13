銀髮健身俱樂部／長者運動1年 再也不怕蹲式馬桶

台灣2025年將邁入超高齡社會，長者占比將達20%，如何讓長者健康老化成為全民課題。衛福部國健署社區健康組長李嘉慧表示，每周至少從事150分鐘的中等強度有氧運動，能促進健康，但近4成長者沒有規律運動，因此國健署規畫了178處銀髮健身俱樂部，讓長者可以就近運動。有長者運動近1年，本來害怕的蹲式馬桶，現在已能順利克服，擁有更好的生活品質。

據統計，目前全台65歲以上長者人口數已達431萬餘人，占總人口數18.4%，屬高齡社會。國健署長吳昭軍表示，調查顯示，65至69歲及70歲以上長者規律運動比率各為61.1%及57.4%，等同近4成長者沒有規律運動。

世界衛生組織（WHO）建議，65歲以上長者每周身體活動量至少有150至300分鐘中等強度有氧身體活動，每周3次促進平衡及防跌的身體活動，但國民健康署106年「國民健康訪問調查」65歲以上長者每周身體活動量符合WHO標準百分比僅39.9%。

李嘉慧指出，國健署已規畫110年至114年布建288處銀髮健身俱樂部據點，截至112年已布建128處據點，今年將再布建36處據點，建議長者每周從事150至300分鐘中等強度有氧運動，具有增加肌力與肌耐力、柔軟度、平衡感、心肺功能、行動能力、認知功能、情緒穩定、促進社交參與等8大好處。

李嘉慧說，許多據點不僅提供運動課程服務，且結合營養等衛教、手作課程或遊戲互動等項目，成為長者互相鼓勵、話家常、支持陪伴的第二個溫暖的家。此外，更有不少長者進一步成為據點志工，與其他人分享自身經驗，互相協助與鼓勵，共同促進銀髮族社會參與及貢獻，提升自我價值感。

參加銀髮健身房近1年的程女士表示，以前出門在外都在找坐式馬桶，但經過長期運動訓練，現在蹲式馬桶也沒問題，覺得下肢肌肉「很夠力」，覺得精神好、體態好，更找了親朋好友都一起來運動，鼓勵他們「運動身體好，兒女沒煩惱」。

參與銀髮健身房運動2年多的周大哥說，社區附近的運動課程都是「秒殺」，以前運動都不知道訓練「小肌肉」的重要性，只知道訓練二頭肌、三頭肌等，專業老師教導才知道怎麼運動、避免運動傷害。今年70歲的他，還是可以跳得很高，肌力測驗增加了1公斤，也勉勵親友「沒有健康，再多財富都是假的」。