GPP放大鏡／紅斑飄屑被側目 當心合併膿疱會致命

「我也想愛自己的身體，但面對這麼多嫌棄的眼神，我再也沒勇氣照鏡子。」40多歲王小姐，由於家族遺傳，多年來飽受乾癬所苦，全身滿布鮮紅斑塊，稍微一動就飄出皮屑，十分畏懼旁人的異樣眼光。但20年前乾癬治療藥物不多，弟弟因舊型藥物副作用引發猛爆性肝炎不幸過世，讓她始終不敢就醫治療，只能將自己用衣物緊緊包住。

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，乾癬常會打擊患者自尊心，如果再合併嚴重型如全身型膿疱性乾癬（GPP），除了社交危機，患者還要面對GPP可能帶來的死亡威脅，身心俱疲。

乾癬導致憂鬱 病人封閉拒社交

鐘文宏表示，乾癬俗稱「牛皮癬」，會在身體和頭皮上形成很多紅斑和皮屑，很多人誤以為乾癬會傳染，避之唯恐不及，常使患者感受到羞辱。尤其乾癬的女性患者比男性多，她們畏懼社交，不論天氣冷熱，總把皮膚嚴密包裹，不敢去游泳、泡溫泉，甚至不敢出門，常岀現憂鬱低落狀況。

早年乾癬臨床治療大多是用A酸和類固醇，但有些病患很小就發病，用A酸和類固醇會影響骨頭發育，導致病人長不高。目前乾癬已有許多選擇，如外用藥膏、光照治療及生物製劑等，前述王小姐因病灶惡化勇敢走進診間，治療後一身斑塊全都消退，她開心告訴醫師：「我黑白又孤獨的人生，終於有顏色了。」

GPP痛不欲生 膿疱血水流滿地

除外界側目的壓力，部分乾癬患者還可能合併全身型膿疱性乾癬，恐感染致命。鐘文宏說， GPP是另一類嚴重型的乾癬，膿疱會伴隨著斑塊產生或直接出現，並有高燒等全身性症狀。膿疱一旦破裂會非常疼痛，曾有病患接種新冠疫苗誘發GPP，身上全是膿疱，換藥時病灶一碰就破，滴得滿地都是血水。嚴重時病人甚至要住進燙傷加護病房，像燒燙傷一樣包紮治療。

鐘文宏表示，GPP過往缺乏專一性的治療藥物，大多使用免疫抑制劑、A酸和類固醇。但有時膿疱面積太大，整片破裂時會溶成一大片的膿疱群，使患者痛不欲生，這時會採用傳統藥物進行治療，但一停藥症狀又會反彈爆發，不斷反覆。有些病人會併發感染，曾有幾例病人因此住進加護病房，後來更合併肺炎，再惡化成敗血症，而GPP急性發作成重症時，約有10%到20%死亡率。

新藥助控制病情 不再束手無策

近年醫藥界發現，GPP與免疫系統中的「介白素IL-36(IL-36)」基因突變或發炎反應途徑異常有關，發展出針對此致病機轉的生物製劑，幫助病患能有更好的疾病控制，儘早回歸生活及社交正軌。鐘文宏表示，研究顯示，有些患者在施打後24小時內即可快速控制病情，超過半數的患者可在一周內膿疱都已完全消退。

鐘文宏分享曾收治一位20多歲的女性患者，從小飽受GPP之苦，使用後治療效果非常不錯。女孩哭著對他訴說，全身怵目驚心的膿疱，為她帶來十多年的自卑與絕望，原以為毫無轉機，「從來沒想過，竟然有藥可以讓我不再討厭自己的身體」。

病患的改變讓鐘文宏高興又感慨，他強調，隨著醫學進步，很多新藥都可以治療過去束手無策的病，乾癬和GPP目前都有很好的新藥，患者接受治療後，基本上可以完全清除病灶，外觀與常人無異，能夠正常地社交、經營人際關係，且搭配定期回診即可，鼓勵病人千萬不要灰心，他也叮嚀患者，早期治療、早期改善症狀。