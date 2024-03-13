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「謝謝大家收看」巡演 早鳥倒數

聯合報／ 本報訊

由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手主演的舞台劇「謝謝大家收看」將展開二度巡演。台北演出適逢五月母親節當周，許多子女早鳥購票，陪爸媽看舞台劇過母親節，早鳥優惠只到三月十五日。

「謝謝大家收看」由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，王偉忠監製。五月十日至十二日於台北表演藝術中心大劇院、十二月廿七日至廿九日於台中國家歌劇院演出，購票請洽udn售票網https://reurl.cc/4je05j

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