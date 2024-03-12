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長期使用類固醇易骨質疏鬆？ 醫師提醒「這些人」要注意

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
類風溼性關節炎病友是骨質疏鬆的高危險族群，患者骨折的風險也較高。示意圖。圖／中正脊椎骨科提供
類風溼性關節炎病友是骨質疏鬆的高危險族群，患者骨折的風險也較高。示意圖。圖／中正脊椎骨科提供

高雄1名78歲婦人罹患類風溼性關節炎已20年，有一次在家摔倒後腰椎骨折，就診後仍背痛難耐。免疫風溼科醫師鄭添財提醒，類風溼性關節炎病友是骨質疏鬆症的高危險族群，或因長期使用類固醇藥物，加速骨質流失，要特別注意。

該婦人到中正脊椎骨科接受骨水泥注射後，症狀才獲得改善。鄭添財說，類風溼性關節炎病患早年多半接受長期的類固醇治療。除了體內因發炎致骨質流失，長期使用類固醇藥物致使骨質加速流失，因行動不便也增加跌倒造成的骨折。

鄭添財建議，患者要控制好病情，避免或減少使用類固醇，口服補充鈣質與維生素Ｄ，並培養規律運動習慣，可訓練平衡感、訓練肌肉力量，「負重」運動更對骨質密度有幫助。持續使用類固醇者要補充「雙磷酸鹽類藥物」，可增加骨質密預防骨折。

他提醒，不只類風溼性關節炎，長期使用類固醇的病友都應關注骨質健康，例如僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡等。此外，年齡大，停經後女性、體重過輕、抽菸、喝酒、缺乏運動等，都是骨質疏鬆的高風險因子。

關節炎 類固醇 骨質疏鬆

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