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流感疫情處6年同期新高 4萬餘劑公費疫苗最快下周打完

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，公費流感疫苗剩餘約4萬劑，預估下周就會用完。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，公費流感疫苗剩餘約4萬劑，預估下周就會用完。記者李青縈／攝影

流感疫情緩降，但門急診就診人次仍寫下近六年新高；疾管署發言人羅一鈞表示，公費流感疫苗已接種653萬餘劑，剩餘約4萬劑，預估下周就會用完。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年第10周（3月3日至9日）門急診類流感就診人次為10.3萬人次，疫情緩降，惟仍為近六年同期最高。多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主，疫情傳播風險持續。疫情監測資料顯示，上周（3月5日至11日）新增31例流感併發重症，另新增8例死亡。

疾管署防疫醫師林稜表示，一名40多歲北部男性感染，沒有接種流感疫苗，過往有心臟疾病。該個案二月底出現發燒、喉嚨痛因此赴急診就醫，發現雙側肺炎、發炎指數升高、肝腎功能也變差。雖然給予抗病毒藥物、抗生素治療，但仍因為肺炎併發呼吸衰竭、敗血性休克等，在住院第三天不幸過世，發病到死亡七天。

羅一鈞表示，3月5日流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，截至3月11日，國內公費流感疫苗已接種653萬餘劑，剩餘約4萬劑，預估下周就會用完。疫苗數量有限，建議民眾可透過疾管署流感防治一網通（ https://antiflu.cdc.gov.tw/ ）查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。

流感疫苗 疫情 羅一鈞

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