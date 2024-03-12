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新冠降溫…機場免費發快篩3月底退場 疫苗接種破200萬

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林稜說明新冠幼童死亡個案。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林稜說明新冠幼童死亡個案。記者李青縈／攝影

國內新冠疫情趨緩，機場港埠免費快篩提供將在月底退場。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（3月5日至11日）新增408例新冠本土確定病例（併發症），較前一周523例下降22%；另上周新增60例死亡病例，也較前一周新增70例下降。另有一名未接種XBB疫苗的幼兒死亡，為新冠併發多重器官衰竭不幸過世。

疾管署防疫醫師林稜補充，該個案為北部1歲男童，沒有潛在疾病 沒有打疫苗，2月底出現活力下降、躁動、哭鬧不安等，後來全身抽搐 因此赴急診，就醫發現有呼吸衰竭，心跳停止，經急救並收治加護病房，使用葉克膜、給予抗病毒藥物、抗生素、血液透析等治療後，仍因為呼吸衰竭惡化，住院第3天過世，發病到過世總共五天。

疾管署發言人羅一鈞說，去（2023）年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接203.3萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計178.4萬人次，Novavax XBB疫苗累計24.9萬人次。上周五（3/8）單日接種4.6萬人，更創開打以來最高紀錄，

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （87%）為多，其次為BA.2.86 （8%）及EG.5 （3%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （82%）為多，其次為BA.2.86 （14%）及EG.5 （4%）等。

羅一鈞說，考量因年長者隨年齡增長，免疫系統會逐漸退化，須再增加接種以維持免疫保護力；美國已建議，65歲以上長者及免疫力不全及免疫力低下患者額外再接種1劑XBB疫苗，為增進該些族群免疫保護力，將於3月14日召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議提案討論。

另外，疾管署在今年1月3日起陸續在桃機、高雄機場及金門小三通港埠、馬祖小三通港埠等機場港埠，免費提供新冠家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取。截至3月11日，旅客領取試劑總量已達186.7萬人次（約826萬劑，其中桃園機場780萬劑），因應國內外疫情漸趨緩，該措施將執行至3月31日止。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約398萬劑、Novavax XBB疫苗約14.9萬劑，兩種廠牌均安全且能有效對抗目前主流變異株，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，為12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童依核准適應症，應接種莫德納XBB疫苗，以提升免疫保護力。

接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（https://gov.tw/eU4）或至各縣市官網查詢。

快篩試劑 疫苗 疾管署

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