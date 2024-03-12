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國旅房價去年再漲11% 觀光署：年底有降價機會
國旅房價持續攀升，交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價4660元，相對前年成長約11.08%。交通部觀光署長周永暉表示，若遊客能慢慢帶動，又有分流產生效果，市場機制自然會降價，「年底確實有機會」。
交通部觀光署、航港局今天下午舉行「2024大鵬灣帆船生活節宣傳記者會」。
談到國旅房價去年再攀升成長約11%，周永暉受訪指出，地方政府逐年調整地價稅、房屋稅，加上缺工問題嚴重，這也是重要影響因素，物價因素於是反映在住宿房價上。
對於旅宿缺工與勞動部協商進度，他說，盼能盡快解決旅宿業缺工問題，目前最新進度，2月底勞動部提出要求具體補充事項，包括都市、偏鄉旅宿成本是否分開計算等細節，預計本周五送到勞動部審議。
至於引進印度移工填補產業缺工人力議題，周永暉表示，此事由勞動部統籌，觀光署並無預設立場，此事在與勞動部的會議中也未提及。
他表示，國旅平日、假日房價不一樣，連觀光旅館、一般旅館、民宿價差也不同；就地理位置來說，北、中、南、東售價也不同。
周永暉強調，國人會比較國內、外旅遊旅宿房價，不過大家可能沒意識到，國旅尖峰主要在假日，出國則在平日，基準點就不同，因此希望大家平日國旅，觀光署會持續祭出措施鼓勵民眾，包括搭配仲夏節等活動，並與交通運輸事業如台鐵，以及遊樂園區業者等單位協商。
交通部長王國材今天出席地方行程時表示，今年底國際旅客衝到1200萬人次，旅宿業離峰收入填補後，可討論尖峰房價酌以調整。
對於年底國旅房價是否有可能降價，周永暉表示，若遊客能慢慢帶動，又有分流產生效果，市場機制自然會降價，「年底確實有機會」。
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