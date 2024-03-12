快訊

進口蘇丹紅辣粉交保鬧失聯 主嫌夫妻「火速離婚」動機不明

男童遭惡保母虐死 檢警今搜索兒福聯盟、約談陳姓社工

1歲男童遭保母凌虐致死 兒盟董事長親上火線鞠躬道歉：我們非常非常痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國旅房價去年再漲11% 觀光署：年底有降價機會

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部觀光署長周永暉表示，若遊客能慢慢帶動，又有分流產生效果，國旅房價市場機制自然會降價，「年底確實有機會」。記者周彥妤／攝影
交通部觀光署長周永暉表示，若遊客能慢慢帶動，又有分流產生效果，國旅房價市場機制自然會降價，「年底確實有機會」。記者周彥妤／攝影

國旅房價持續攀升，交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價4660元，相對前年成長約11.08%。交通部觀光署長周永暉表示，若遊客能慢慢帶動，又有分流產生效果，市場機制自然會降價，「年底確實有機會」。

交通部觀光署、航港局今天下午舉行「2024大鵬灣帆船生活節宣傳記者會」。

談到國旅房價去年再攀升成長約11%，周永暉受訪指出，地方政府逐年調整地價稅、房屋稅，加上缺工問題嚴重，這也是重要影響因素，物價因素於是反映在住宿房價上。

對於旅宿缺工與勞動部協商進度，他說，盼能盡快解決旅宿業缺工問題，目前最新進度，2月底勞動部提出要求具體補充事項，包括都市、偏鄉旅宿成本是否分開計算等細節，預計本周五送到勞動部審議。

至於引進印度移工填補產業缺工人力議題，周永暉表示，此事由勞動部統籌，觀光署並無預設立場，此事在與勞動部的會議中也未提及。

他表示，國旅平日、假日房價不一樣，連觀光旅館、一般旅館、民宿價差也不同；就地理位置來說，北、中、南、東售價也不同。

周永暉強調，國人會比較國內、外旅遊旅宿房價，不過大家可能沒意識到，國旅尖峰主要在假日，出國則在平日，基準點就不同，因此希望大家平日國旅，觀光署會持續祭出措施鼓勵民眾，包括搭配仲夏節等活動，並與交通運輸事業如台鐵，以及遊樂園區業者等單位協商。

交通部長王國材今天出席地方行程時表示，今年底國際旅客衝到1200萬人次，旅宿業離峰收入填補後，可討論尖峰房價酌以調整。

對於年底國旅房價是否有可能降價，周永暉表示，若遊客能慢慢帶動，又有分流產生效果，市場機制自然會降價，「年底確實有機會」。

住宿 周永暉 國旅 王國材 觀光署

延伸閱讀

國旅房價去年再漲11% 學者看漲持續只有一原因才走跌

國旅房價走高去年再漲11% 觀光署分析四大原因

不一定要出國！他問國旅哪個縣市最好玩 網推1地：沒有盤子價

加速富國島丟包案懲處 王國材：給旅行業管理一些警惕

相關新聞

紅辣椒粉遭北市衛局驗出禁用農藥克美素 小磨坊回應了

蘇丹紅辣椒粉食安風波，「中鏢」產品不少且不乏知名廠商。辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受此風波影響，但台北市衛生局今...

交通10項微罪取消檢舉記點 10多名學者達8共識齊反對

行政院會通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，除引發路權團體不滿，專家學者也不認同。10多名交通界學...

首起航空器麻疹群聚 大馬入境航班 累計3例確診

上周雖無新增本土麻疹病例，但新增2例境外移入麻疹確定病例，並且為機上群聚。疾管署發言人羅一鈞今天表示，2例均為2月27日...

流感疫情處6年同期新高 4萬餘劑公費疫苗最快下周打完

流感疫情緩降，但門急診就診人次仍寫下近六年新高；疾管署發言人羅一鈞表示，公費流感疫苗已接種653萬餘劑，剩餘約4萬劑，預...

正值護照申辦高峰 領務局建議3方式節省時間

近期正值護照申辦高峰，外交部今天表示，領事事務局建議可多利用3種方式節省時間，包含上網使用「個人申辦護照網路填表及預約系...

70年一遇明亮彗星再現 天文館曝最佳觀賞時機、方位

睽違71年，最亮的週期彗星之一龐士-布魯克斯彗星（12P/Pons-Brooks）近日逐漸進入最佳觀測期，天文館表示，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。