腸病毒就診人數攀十年新高 羅一鈞：4月起提前進流行期

時序進入春季，腸病毒好發季節即將到來。疾管署發言人羅一鈞表示，上周腸病毒門急診就診已經突破6000人，預期4月就會進入流行期（每周1.1萬人就診），會比往年提早一個月進入流行，因此小朋友感染的人數恐怕會增加。再者，不少專家預期4到5年會有一波較大的腸病毒流行，前兩次較大規模的流行分別是2012、2019年，不可輕忽今年的腸病毒疫情。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（3月3日至3月9日）全國腸病毒門急診就診計6084人次，與歷年相比已創近十年以來同期最高。近四周教托育機構因應腸病毒疫情停課累計180班，已超越去（2023）年同期（132班）；腸病毒疫情每年約自3月下旬開始上升，並5月底至6月中達到高峰，須持續注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

實驗室監測顯示，近期腸病毒持續於社區中活動，以克沙奇A型為主。今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，但於社區已出現4例腸病毒71型及1例D68型輕症個案。

另，教托育機構及家庭照顧者應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，並持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童正確勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念。此外，家長及教托育人員應多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疾管署提醒，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。

一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm，即8瓶1250 c.c.寶特瓶清水加入100 c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1000 ppm，即8瓶1,250 c.c.寶特瓶清水加入200 c.c.漂白水。此外，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

疾管署提醒家長及教托育人員應多加留意學童及嬰幼兒健康狀況。圖／疾管署

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時之黃金治療時間，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應設法與其他幼兒隔離，減少接觸，以降低交叉感染的機會。

並請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。