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首起航空器麻疹群聚 大馬入境航班 累計3例確診

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，新增2例麻疹境外移入，均為2月27日首例馬來西亞境外移入確診個案同班機乘客，為一起航空器感染群聚事件。本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞表示，新增2例麻疹境外移入，均為2月27日首例馬來西亞境外移入確診個案同班機乘客，為一起航空器感染群聚事件。本報資料照片

上周雖無新增本土麻疹病例，但新增2例境外移入麻疹確定病例，並且為機上群聚。疾管署發言人羅一鈞今天表示，2例均為2月27日首例馬來西亞境外移入確診個案同班機乘客（2月20日抵台），研判是因搭機過程接觸該名確診個案感染，為一起航空器感染群聚事件。

疾管署疫情中心主任郭宏偉，兩名境外移入，分別在3月7日和9日已由地方衛生局公布，為本國籍20多歲及30多歲女性，先前均已由衛生單位匡列為接觸者進行衛教及追蹤，並於出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫，為一起航空器感染群聚事件。2名個案發病日介於3月3日至3月4日，出疹日介於3月4日至3月6日，目前皆已解除隔離，衛生單位除已展開各項防治工作，並持續進行接觸者追蹤管理。

針對航空器上接觸者匡列，羅一鈞表示，除了個案同行旅客、機組員外，機上所有2歲以下幼兒，以及與個案同一排及前後兩排旅客都會匡列。同時，區管中心會向航空公司或移民署調閱艙單，以取得接觸者名單進行整理與比對，執行調閱及接觸者追蹤管理。

疾管署說明，我國今年累計9例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例為本土病例，另4例為境外移入病例。截至3月11日，匡列接觸者人數總計1918人，其中379人監測期滿，1539人持續健康監測及追蹤（最晚監測至3月24日）。今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0例，國際間傳播風險增加，國內再新增群聚個案，目前處好發季節，本土傳播風險上升。

另依據WHO監測資料顯示，今年美、加、韓、澳洲及歐洲等非疫區國家均持續出現境外移入病例或小規模疫情，顯示各國於新型冠狀病毒病大流行後，因疫苗覆蓋率有所下降而正受麻疹疫情再度爆發的威脅。世界衛生組織亦發出警告提醒各國儘快採取緊急預防措施，否則，一半以上的國家將面臨麻疹爆發的高風險威脅。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

疫情 疾管署 羅一鈞 衛生所 麻疹

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