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跨境購物要繳稅？ 綠委指為詐騙退款

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委鍾佳濱、伍麗華12日呼籲政府退還境外購物詐騙的關稅。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨立委鍾佳濱、伍麗華12日呼籲政府退還境外購物詐騙的關稅。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】跨境購物被詐騙，應該退關稅！民進黨立委鍾佳濱12日指出，跨境購物被詐騙，雖然可以退貨款，但不能退關稅，盼財政部關務署能退關稅。民進黨立委伍麗華則希望相關流程能以APP解決退稅問題。對此，關務署官員回應說，研議以「更正報單」的方式解決。

境外購物缺保障

鍾佳濱指出，許多民眾都有被境外網購詐騙的經驗，例如買名牌包結果送來破茶杯，雖然貨運公司已經有退費機制，但在購物中同時扣除的關稅就退不回來了，因無法於貨物提領前確認商品狀況，以致該商品無法依《關稅法》第64條第3款規定，於貨物提領前申請退運出口，並退還原繳關稅。

「改用退換貨規定也沒有用！」鍾佳濱說，若用《關稅法》第51條退換貨的規定也難保障消費者權益，因為詐騙集團不會換真正商品，且退換貨需要6千到1萬元的公證費。他指出，《關稅法》許多規定都是針對貿易商制定，呼籲關務署因應網購時代來臨，制定更多保障個人的條文。

盼用APP處理

民進黨立委伍麗華則指出，不論是依《關稅法》第51條因貨物與原定合約規定不符，而要申請免稅，或依《進出口報單申報事項更正作業辦法》要求退還溢繳關稅，對於前述購買小額包裹的消費者而言都相當困難。因此，她呼籲主管機關可善用既有的「 EZ WAY」關務APP，讓民眾因受騙而退稅更加方便。

對此，關務署通關業務組組長林佳吟回應說，為了保障民眾退還關稅的權益，近來將研擬跨境網購詐騙提領後，用「更正報單」的方式來退還關稅，不過如何證明消費者被詐騙，林佳吟說會參考金管會的作法，但具體措施還要研擬。

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消費者 網購 詐騙集團 退費 鍾佳濱

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