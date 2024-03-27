老派智慧略勝一籌的關鍵 ！「高年級整聊師」輕鬆找到熟齡職涯新方向

「美好生活一直都在，而且人人可以擁有」從出生到老年，在不同的生命階段，都有相異生活方式，透過整聊服務，居家整聊室期許為每個人找回生命歷程中的各式生活樣貌。

在多數小資族斜槓整聊師職業的趨勢中，今年45歲的方麗曾從事清潔工作長達10年，如今找到職涯新方向，成為一名專業的高年級整聊師。「以前做清潔服務只懂得把表面清理乾淨，但接受『整聊』系統化培訓之後，我成為了一名整聊師，也學會如何深入規劃客戶家中的擺設與配置」。

即將步入橘齡世代之際，方麗才轉身加入整聊師行列，她分享即使體力不如年輕人，但她深知自己的優勢在於更加熟悉家庭關係，「長輩有時會比較抗拒整理家務這件事，但我掌握在長輩和子女、媳婦之間對話的『眉角』，當一個協助兩者溝通的角色」。

幫助每一個人找到「美好生活」是居家整聊室的目標，居家整聊室創辦人鄭博元提到，挑戰斜槓職涯的整聊師多數是小資族群，但像方麗努力學習成為「高年級整聊師」的學員卻是少數，他認為比起年輕世代快速學習的優勢，「高年級整聊師」也能仰賴老派智慧，共感家庭變化的每一道難題，找到適合的「美好生活樣貌」。

2017年，居家整聊室創辦人鄭博元在台灣開創整聊服務，將整聊服務架構成一套系統化教材，培訓整聊師為家庭提供整聊服務、找到「美好生活樣貌」。 圖／江建泰 攝影

說再見不難！長輩惜物、不願「斷捨離」背後有原因

從原生家庭獨立的小資族、年收高但無暇顧及家務的「零家務族」，到擔心長輩生活環境影響健康的子女們，居家整聊室創辦人鄭博元分析出整聊服務的3大使用者，其中有不少客戶委託整聊師替家中長輩整理家務，尤其長輩惜物、捨不得丟東西的習慣，導致影響空間動線，甚至存在影響長輩健康的風險。

「其實長輩不是不願意整理，而是沒有體力去行動。」鄭博元說，透過整聊5步驟的下架、分類兩步驟，將長輩囤積在家中的物品一一陳列出來，讓長輩感受「有一群人可以幫忙」，也願意聆聽每一件物品的意義及背後故事，就能增加長輩願意整理的動機。

鄭博元也說，「聽著長輩分享人生經歷，讓他重新回憶物件在不同時空之下的需求與否，這一段簡單的聊天過程或許就能幫助長輩好好跟『它』說再見」，幫助每一位家庭成員找到舒適、安全的生活空間，是居家整聊室的首要任務。

無力整理是許多家庭生活空間變換的主因，居家整聊即是透過溝通了解家庭成員的生活習慣之後，找回適合每一個家庭的舒適、安全生活。 圖／居家整聊室 提供

10年清潔功力化成整聊 「高年級整聊師」助力新生活起點

「我覺得妳很適合當整聊師！」過去曾有一位客戶大方稱讚方麗細心的工作表現，介紹她挑戰「比起清潔，更能療癒人心」的整聊服務，方麗笑說，當初聽完這位客戶的建議，立刻搜尋整聊服務的相關資訊，「我當下就報名參加訓練課程了」，方麗回憶起當時堅定的決心，終於在1年的培訓課程及認證過後，成為一名專業整聊師，如今她也朝向培訓講師的轉職之路持續邁進。

方麗分享幾年前一件令她印象深刻的個案，「我一個人帶著2個孩子生活，但是房東不讓我們繼續住在這裡，可以請你們幫幫我嗎？」她接到來自單親媽媽的求救電話，打開三口之家的大門，映入眼簾的是滿地髒亂、小強滿地爬，看得出這間屋子早已不是原來樣貌。

即使單親媽媽的經濟條件不優渥，但滿屋堆積著許多「重複購買」的物品，看著眼前一件沒有拆封的物品卻有好多種顏色，方麗感嘆「省下的錢或許能夠改善生活品質」，協助她只留下需要的物品，把全部家當減少到只剩下五分之一，一家人實現輕裝搬抵新家的心願，她的臉上也再度看見久別的笑容。

在整聊服務案例中，或許有如這位單親媽媽的整聊故事是少數，但整聊師每一次出動的任務，都期待能夠幫助有需要的人，即便方麗在3年前才剛成為整聊師，但靠著對整理的喜愛，「高年級整聊師」也能協助他人找到開啟新生活的起點。

原本從事清潔服務的方麗，受到客戶鼓勵成為一名專業整聊師。 圖／方麗 提供

「Aha！」靠老派智慧奪下致勝分 「高年級生」輕鬆打開第二職涯

當整聊師在整聊服務中「共感」每一個人的生命故事，找出每一個人的「Aha！」時刻，就能找出適合每一個人的舒適生活。

鄭博元說，不論服務使用者是年輕人或長輩，絕對不喜歡一位突然出現在家裡、對自己比劃著「哪些東西的去留」，「當真實共感物品的主人，為它找到好的收納方式，美好的生活樣貌自然會浮現」。

然而，在多數小資整聊師的整聊服務市場中，方麗憑藉「熟齡經驗」走出自己的斜槓人生，方麗早已是一位母親、媳婦或妯娌，如何與兒女、公婆或妯娌相處，比起小資整聊師更能讀懂「家庭空氣」，迅速贏下這一分。

「如何去共感客戶、提供滿意的整聊服務，這就要看一位整聊師的『功力』」，鄭博元認為，居家整聊室吸引小資族斜槓成為整聊師，小資族能夠運用快速學習、體力優勢迅速投入整聊市場， 而熟齡族群也能仰賴豐富的生活經歷去「共感」不同生命階段的客戶，有如方麗成為「高年級整聊師」，在人生即將步入秋收之際，以人生經驗共感家庭變化的難題，靠著老派智慧，也能幫助每一個人找回生活的美好樣貌。