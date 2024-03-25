小資斜槓學分怎麼修？選修這套整理收納術 職涯規劃打開新路

「如果物品不被使用，只會消耗存放空間，它的價值就等於零」，今年30歲的Robert是一名極簡主義者，過去曾擔任遠洋商船的駕駛員，但歷經過一次生死攸關的危險時刻之後，決心丟去對自己而言「過多的物品」，只留下「能夠支持內心與生活的物件」。

日本協會統計，日本人均物品量 1500 件，台灣人均物品量可能達2-3倍。不過，Robert只留下300件物品，少於平均每人約三分之一的數量，Robert說，透過汰換舊物能夠找到適合自己的物件，還能為自己留下更重要的資源和時間，身為小資族的Robert結合自身對整理的熱忱，於2022年正式深入學習系統性的「整聊」收納服務，成為一名居家整理師。

Robert在短短一年之內服務200個家庭、累積超過1000個服務時數，透過「整聊」找到一份穩定收入的同時，也為未來的職涯發展創造出更多可能。

身為小資族的Robert深入學習系統性的「整聊」方法，成功將興趣結合職涯發展，成為一位居家整理師。 圖／江建泰 攝影

收納小白快學整聊5步驟 自己在家也能輕鬆整理

居家整聊室到府服務上千個家庭，收集不同家庭收納整理的痛點，發展出一套適合台灣人的整理5步驟「下架、分類、篩選、配置、上架」，將櫃體上的物品下架後，整理師會協助分類、引導客戶篩選減量，並根據客戶需求配置、上架物品位置，將整理變成一套有系統、邏輯清晰的教材。

「打開家中用來儲放物品的抽屜，會發現每一格都擺放功能相似的物品」，負責授課的培訓講師Wendy分享，這就是導致「家裡看起來很亂」的原因之一，在初階培訓課中，Wendy教導學員使用「80／20原則」來建立分類邏輯，原則中的80即是按照空間使用和大眾的共識，先做初步分類和配置。

Wendy分享，許多人覺得家裡很亂，很大的原因是在收納時沒有運用分類邏輯，才導致功能用途類似的物件四處散亂。 圖／江建泰 攝影

然而，有些物品在每一個家庭扮演不同角色，例如放在廚房流理台的牙刷可能是清潔使用，「原則中的20，即是協助客戶依照生活使用情境，將物品整理成符合這個家庭的生活樣貌」，許多學員完成初階課程後，能夠清楚掌握基礎分類邏輯，也能自己在家輕鬆做好整理收納。

從極簡主義到整理收納 「一面鏡子」 找出美好生活

「囤物、捨不得丟掉」是處理家務整理相當典型的痛點，尤其具紀念品價值的物品，經常是最不知道該如何處理的物件。

不少人誤解「整理」就是一昧地丟掉家中佔空間的物件，但在整理師協助客戶整理物品的過程，「也是一段讓物品主人重新認識自己的時間」，整理師深入觀察到不同物件對客戶的情緒影響，當熟悉一個物件對客戶的價值，進而能夠協助找出最適合的生活空間。

幫助每一個人找到美好生活樣貌是居家整聊室的使命，Robert笑稱過去習慣將極簡概念傳遞給身邊的人，直至後來才發現極簡作法並不適合所有人。

當家庭隨著家庭成員的成長而不斷變化，將家中的生活物品跟著步調一起找到對的位置，這才是生活最美好的樣態，成為整理師的Robert如今化身「一面鏡子」，「照映出一個人在生活上的各方面需求，為他找到最美好的生活模式」。

整理師掌握「下架、分類、篩選、配置、上架」的整聊5步驟，協助客戶找到最適合家中收納櫃的整理收納方式。 圖／江建泰 攝影

斜槓、全職發展的新興職業 小資族打開職涯無限可能

居家整聊室成立至今培訓上千名學員，當中超過一半以上學員都是小資族，Wendy表示，許多小資族們都期待能夠找到一份結合興趣且有穩定收入的工作，在居家整聊室的平台中，學員結訓並通過考核，便能簽約成為合作的整理師，透過平台媒合派案，穩定接案的收入可接近4萬元，近年來吸引許多像Robert一樣的小資族投入居家整聊室，將整理收納的興趣成功「變現」。

「整聊」是一塊新興市場，小資族們不只可以透過斜槓、全職的方式增加收入，更有機會成為培訓整理師的培訓講師，也能結合不同專業發展成為軟裝師或穿搭諮詢師等職業，期許每個人都能找到自身的特色、結合自身的優點，透過居家整聊室打開職涯發展的無限可能。