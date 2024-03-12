今明乾冷…吳聖宇：大陸冷氣團早晚探10度以下 下周日鋒面再來

昨天中部以上雨愈晚愈大，今起天氣轉好，放晴了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，今明乾冷天氣穩定，夜晚清晨注意局部低溫，部分地區恐下探10度以下。

吳聖宇說，鋒面雲雨帶遠離，下雨情況午夜過後逐漸緩和，隨乾冷空氣移入，今天到明天多雲或有陽光，只有花東、恆春半島有零星降雨機會。這波冷空氣只有大陸冷氣團等級，加上屬於乾冷型，白天陽光露臉，溫度感受不會太低，但夜晚清晨配合輻射冷卻作用會出現偏低溫度，日夜溫差大。

吳聖宇說，預估今明兩天北部、東半部白天高溫約18-22度，中部23-25度，南部25-27度或以上；夜晚清晨中北部、東北部空曠地區有機會出現10-12度低溫，如果輻射冷卻作用明顯，局部單點有可能掉到10度以下，預估明天(13日)清晨輻射冷卻條件最好，冷空氣最強，溫度會達最低點。

吳聖宇指出，周四、周五隨大陸高壓東移，華南上空可能會有雲層水氣東移靠近，各地轉多雲，局部陰天甚至零星小雨；周六各地恢復多雲到晴。下周日受下一波鋒面影響，預估鋒面通過的時間落在下午到晚間，北部、東半部降雨機會提高，中部、南部較不受影響。

溫度方面，吳聖宇指出，周四到周六溫度逐漸回升，但周四、周五雲量較多，回升幅度不明顯，預估周六到下周日上午是本周較為溫暖時間。下周日下午到晚間鋒面通過後，東北季風增強，北台灣會轉涼，不過目前來看鋒面過後冷空氣強度不是很強，可能只有北台灣降溫比較明顯，其他地方受影響有限。