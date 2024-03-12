快訊

正和波音打官司…吹哨者作證前疑「開槍自轟」 曾踢爆產線無視飛安違規

劉寶傑驚傳為老婆請辭「關鍵時刻」 東森這招成功留人

太陽花學運十周年…青年參政「起落熱情退燒」2024大選回歸基本面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今明乾冷…吳聖宇：大陸冷氣團早晚探10度以下 下周日鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今明乾冷大陸冷氣團影響，白天陽光露臉氣溫回升，但早晚下探10度。本報資料照片
今明乾冷大陸冷氣團影響，白天陽光露臉氣溫回升，但早晚下探10度。本報資料照片

昨天中部以上雨愈晚愈大，今起天氣轉好，放晴了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，今明乾冷天氣穩定，夜晚清晨注意局部低溫，部分地區恐下探10度以下。

吳聖宇說，鋒面雲雨帶遠離，下雨情況午夜過後逐漸緩和，隨乾冷空氣移入，今天到明天多雲或有陽光，只有花東、恆春半島有零星降雨機會。這波冷空氣只有大陸冷氣團等級，加上屬於乾冷型，白天陽光露臉，溫度感受不會太低，但夜晚清晨配合輻射冷卻作用會出現偏低溫度，日夜溫差大。

吳聖宇說，預估今明兩天北部、東半部白天高溫約18-22度，中部23-25度，南部25-27度或以上；夜晚清晨中北部、東北部空曠地區有機會出現10-12度低溫，如果輻射冷卻作用明顯，局部單點有可能掉到10度以下，預估明天(13日)清晨輻射冷卻條件最好，冷空氣最強，溫度會達最低點。

吳聖宇指出，周四、周五隨大陸高壓東移，華南上空可能會有雲層水氣東移靠近，各地轉多雲，局部陰天甚至零星小雨；周六各地恢復多雲到晴。下周日受下一波鋒面影響，預估鋒面通過的時間落在下午到晚間，北部、東半部降雨機會提高，中部、南部較不受影響。

溫度方面，吳聖宇指出，周四到周六溫度逐漸回升，但周四、周五雲量較多，回升幅度不明顯，預估周六到下周日上午是本周較為溫暖時間。下周日下午到晚間鋒面通過後，東北季風增強，北台灣會轉涼，不過目前來看鋒面過後冷空氣強度不是很強，可能只有北台灣降溫比較明顯，其他地方受影響有限。

低溫 輻射

延伸閱讀

別忘記帶雨傘！明晨前中部以北最多雨 冷氣團來襲這2日清晨最冷

今下午起各地降雨增 周三早晚最冷10度周日再冷一波

吳聖宇：今鋒面通過降雨多 明後天氣好轉下探10度

把握明天回溫天氣！下周一起冷空氣報到、全台有雨 又濕又冷持續到這天

相關新聞

吳德榮：今明晴朗白天暖溫差大 夜晚清晨下探10度

昨天中部以北下雨，愈晚愈大，不少雙北民眾下班時濕了一身濕。今明天氣轉好，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準...

玉山北峰深夜下霰了！ 今晨唯美照片曝

氣溫低加上水氣足，深夜玉山北峰下霰了。中央氣象署說，今天清晨最低溫-9.4度，時間為6時11分；今日最高溫0.5度，在0...

今明乾冷…吳聖宇：大陸冷氣團早晚探10度以下 下周日鋒面再來

昨天中部以上雨愈晚愈大，今起天氣轉好，放晴了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，今明乾冷天氣穩定，夜晚清晨注意局部低...

將開放印度移工 在台印度神父因「這些原因」不看好

天主教嘉義教區印度神父狄鐸來台12年，是教區第一位印度神父，對台灣與印度簽勞務合作備忘錄，將開放印度移工，狄鐸說，他們印...

交通微罪不計點 3月17日全台快閃抗議

行政院擬修法十項交通「輕微」違規不開放檢舉、記點，修正草案日前通過送立法院審議，行人零死亡推動聯盟宣布下周日、本月十七日...

【專家之眼】COSTCO何不把顧客視為督察？

號稱將顧客擺在第一的Costco (好市多)，在全球各地吸引大量的忠實會員，圈粉無數。然近年在台卻不斷出包，縱然生意仍然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。