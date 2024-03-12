吳德榮：今明晴朗白天暖溫差大 夜晚清晨下探10度

昨天中部以北下雨，愈晚愈大，不少雙北民眾下班時濕了一身濕。今明天氣轉好，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天各地轉晴，白天氣溫明顯回升，早晚因「輻射冷卻」氣溫偏低，日夜溫差很大，夜晚清晨下探10度。

今日最低氣溫將出現在今夜，吳德榮指出，今、明兩天大陸高壓影響，各地轉晴，白天氣溫明顯回升，各地舒適微熱，早晚因「輻射冷卻」氣溫偏低，日夜溫差很大；今晚、明晨北部沿海及部分平地最低氣溫有接近10度的機率。

今日各地區氣溫：北部11至25度，中部12至27度，南部14至29度，東部13至28度。

吳德榮說，周四至下周日轉為高壓迴流型態，天氣穩定，東半部偶有局部短暫雨，周四、五中層雲略增多，周六、下周日中層雲漸減少；氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周日晚、下周一(18日)另一鋒面影響，北部、東半部有局部短暫雨，鋒後冷空氣偏弱，北台灣氣溫略降，中南部受到的影響很小。春季天氣變化大，末期模式模擬常有較大不確定性，需注意最新資料調整。