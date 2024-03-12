台新銀力促台日藝文交流 創里程碑

長期致力推廣藝術文化的台新銀行，近來再有代表作，台北愛樂管弦樂團上周六登上有日本古典音樂最高殿堂之稱的日本東京三得利音樂廳（Suntory Hall）慈善公演，為第一個登場三得利音樂廳的台灣樂團，可說是台新銀力促台日藝文交流的重要里程碑。

在台新銀行的贊助下，台北愛樂進行「Blessing～改變世界的音樂」慈善公演，以「祈」為主題，為受日本強震影響的人們祈福，並結合台日一流音樂家和台灣國寶級的「華洲園布袋戲團」跨界共演，現場逾千位聽眾讚賞不已，寫下台日文化藝術交流新篇章。

台新銀行積極拓展日本布局，繼二○一六年率先至日本東京設立分行之後，因應台積電赴日投資深化台日產業及人員的交流，今年更新增設立福岡支行，預計四月廿三日開業。台新銀行指出，將提供包括企業放款、企網銀及不動產融資等服務，以專業優質的金融服務，協助台日各面向交流往來，也趁勢掌握日本半導體及高科技產業聚落商機。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，多年來台新持續為國內、外知名音樂表演者打造演出舞台，讓台灣民眾在自己國家就可一睹國際一流的演出，此次台新銀行及東京分行更共同攜手日本台灣交流協會，促成台北愛樂在三得利音樂廳的演出，亦為台日雙方相當美好的交流。