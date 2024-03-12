聽新聞
test
0:00 / 0:00

台新銀力促台日藝文交流 創里程碑

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台新銀行贊助台北愛樂管弦樂團九日登上日本東京三得利音樂廳進行慈善公演，出席貴賓包括駐日大使謝長廷（左四）、台新銀行金融事業總處執行長林淑真（中）等人。圖／台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心提供
台新銀行贊助台北愛樂管弦樂團九日登上日本東京三得利音樂廳進行慈善公演，出席貴賓包括駐日大使謝長廷（左四）、台新銀行金融事業總處執行長林淑真（中）等人。圖／台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心提供

長期致力推廣藝術文化的台新銀行，近來再有代表作，台北愛樂管弦樂團上周六登上有日本古典音樂最高殿堂之稱的日本東京三得利音樂廳（Suntory Hall）慈善公演，為第一個登場三得利音樂廳的台灣樂團，可說是台新銀力促台日藝文交流的重要里程碑。

在台新銀行的贊助下，台北愛樂進行「Blessing～改變世界的音樂」慈善公演，以「祈」為主題，為受日本強震影響的人們祈福，並結合台日一流音樂家和台灣國寶級的「華洲園布袋戲團」跨界共演，現場逾千位聽眾讚賞不已，寫下台日文化藝術交流新篇章。

台新銀行積極拓展日本布局，繼二○一六年率先至日本東京設立分行之後，因應台積電赴日投資深化台日產業及人員的交流，今年更新增設立福岡支行，預計四月廿三日開業。台新銀行指出，將提供包括企業放款、企網銀及不動產融資等服務，以專業優質的金融服務，協助台日各面向交流往來，也趁勢掌握日本半導體及高科技產業聚落商機。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，多年來台新持續為國內、外知名音樂表演者打造演出舞台，讓台灣民眾在自己國家就可一睹國際一流的演出，此次台新銀行及東京分行更共同攜手日本台灣交流協會，促成台北愛樂在三得利音樂廳的演出，亦為台日雙方相當美好的交流。

台新 日本 東京

延伸閱讀

311東日本大地震13周年 海嘯遷徙土地仍有3成難利用

台中巨蛋雨中開工 盧秀燕偕日本建築師隈研吾見證

促台日藝文交流 台新銀贊助台北愛樂管弦樂團赴日演出

淡水老街辦311震災感恩 日本連續13年謝謝台灣

相關新聞

交通微罪不計點 3月17日全台快閃抗議

行政院擬修法十項交通「輕微」違規不開放檢舉、記點，修正草案日前通過送立法院審議，行人零死亡推動聯盟宣布下周日、本月十七日...

台新銀力促台日藝文交流 創里程碑

長期致力推廣藝術文化的台新銀行，近來再有代表作，台北愛樂管弦樂團上周六登上有日本古典音樂最高殿堂之稱的日本東京三得利音樂...

健康你我他／改變飲食習慣 杜絕寒涼食物

在故鄉小鎮時，天空湛藍，視野遼闊，能大口呼吸新鮮空氣，從不懂什麼是過敏。來到氣候潮濕的台北，體質變得容易過敏。

退休力／學會手機短影音 樂齡族成人氣王

只要一堂課，就能學會現今流行的短影音拍攝、剪輯及上傳，樂齡族也能趕上流行！

健康主題館／打呼不代表熟睡 小心睡眠呼吸中止症

● 肥胖、男性、心血管疾病患者，是患病高危險群

斷食善終 專家：忽略臨終前靈性面

台灣是高齡社會，許多人面臨家中長輩善終議題。國內有醫師以照顧家中漸凍症長者經驗，積極推廣「斷食善終」，也就是透過逐步減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。