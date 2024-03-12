交通微罪不計點 3月17日全台快閃抗議

行政院擬修法十項交通「輕微」違規不開放檢舉、記點，修正草案日前通過送立法院審議，行人零死亡推動聯盟宣布下周日、本月十七日全台發起串連快閃；廿三日將赴立法院門口遊行，要求退回法案、提出道路工程改善等五大訴求。對此，交通部回應，雖限縮部分不予民眾檢舉，但不降低執法強度，亦無處罰漏洞。

由於職業駕駛團體不滿去年六月卅日起實施的違規記點新制及檢舉項目過於嚴苛，影響生計，行政院會本月七日就通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，包括人行道、行人穿越道等臨停、不依順行方向或併排臨時停車等十項輕微違規項目，不開放民眾檢舉亦不予記點，並送立法院審查。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧昨指出，修正草案內容均是危害道安相當程度違規，侵害弱勢用路人權益，為違規者大開後門，連身障者權益也犧牲。三月十七日上午於台北、桃園、新竹、台中、高雄、台南、雲林，串連展開街頭快閃；三月廿三日將在立法院門口舉辦集會遊行，提出退回修正草案、改善道路工程、規畫配套措施、改革駕訓教育、加強交通執法等五大訴求。

交通部表示，持續會同地方依轄內道安防制需求，源頭改善道路環境；各類駕駛人如違反道路交通管理規定均須處罰鍰，並依情節併受道路交通安全講習、吊扣或吊銷駕照等。