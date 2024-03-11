吳念真確診停戲 粉絲暖心送祝福

「我確診了（新冠），自己一直沒篩出來，急診時醫生戳得比較不留情，就被逮到了！」導演吳念真9日於臉書公布確診消息，因為治療有周期，所以許多工作都會遭到取消或延宕，並向朋友們與工作同仁致歉。

貼文吸引超過600人按讚、加上275則留言，包括牽猴子創辦人王師與前國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚都有按讚留言，還有民眾暖心留言表示，「如果喉嚨有不舒服，可以考慮買噴喉嚨的噴劑，可以紓解症狀」、「導演早日康復，可以大量且專心閱讀的時間又來了」。

原本預計於13日舉辦的綠光劇團《押解》X明華園總團《散戲》台灣文學劇場策略聯盟記者會，也因為吳念真新冠確診身體不適，確定取消並延期。綠光劇團《押解》描述一段台鐵平快火車的押解之旅，反應台灣社會縮影；明華園總團《散戲》則是改編作家洪醒夫的同名小說。

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