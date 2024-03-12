健康你我他／改變飲食習慣 杜絕寒涼食物

在故鄉小鎮時，天空湛藍，視野遼闊，能大口呼吸新鮮空氣，從不懂什麼是過敏。來到氣候潮濕的台北，體質變得容易過敏。

一早起來，天空霧靄沉沉，一看就知道空氣汙染嚴重。然後不是聽見大女兒在清喉嚨，就是小女兒在吸鼻子，我則是嚴重鼻涕倒流。醫師開了噴鼻劑，買了洗鼻器，吃了藥，過敏症狀暫時改善，但一停藥，過敏又來了，治標不治本，特別是季節交替，過敏就更嚴重。

後來我決心遵醫囑從改善體質和居家環境做起。家中床單被單用熱水清洗後，再拿去自助洗衣店高溫烘乾殺菌。同時注意居家環境整潔，遠離塵蟎等過敏原。外出戴口罩，保暖口鼻，冬天加上圍巾，保護氣管。

最近手臂反覆濕疹，中醫師診斷為體質虛寒，體內濕氣重，是導致過敏的原因之一，建議改善。我除了運動讓身體排汗，把鬱積在體內的濕氣排出，最近添購了除濕機，一測室內濕度高達70度，不到半天水箱就滿了。我也改變飲食習慣，杜絕冰品寒涼食物，天冷時，用麻油爆老薑、麻油煎蛋，讓身體由內而外暖和起來，手腳比較不會冰冷。

現在雖然還有過敏現象，但鼻涕倒流的症狀有改善。趁著大好春光，常跑到樓下公園曬太陽，伸展筋骨做運動，增強抵抗力，希望能徹底趕走過敏，讓自己像春天一樣，充滿活力和希望。