小資族瘋狂購物成「囤物大戶」 專屬收納邏輯幫你找回居家清爽感

現代人生活步調快速，在沉重的工作壓力之下，不少小資族會透過「瘋狂購物」紓解壓力，家中擺滿各種「戰利品」，達成自我療癒的效果，出社會6年、在小學任教的英文老師廖人鋐就是愛購物的小資族，在他只有7坪左右的小套房冒出成堆的「衣服山」，他形容「衣服多到連走道都看不見」，每天拖著疲累身體回到家，根本沒力氣整理凌亂的房間。

對「整理」感到無力的廖人鋐，在朋友的介紹下，第一次接觸居家整聊服務，他坦言一開始根本不知道「整聊」是什麼樣的服務，他回憶「原本以為整聊師一進到我家，只會告訴我怎麼收納『才是對的』，但沒想到第一個動作卻是聽我說話，聽我分享生活習慣，找到『適合我的』收納方式」，整聊服務徹底翻轉他對整理的概念，「讓我動手整理不再痛苦」。

身為小資族的廖人鋐瘋狂購物成為「囤物狂」，原本對整理這件事感到無力，有了整聊師的幫助，讓他不再抗拒整理家務。 圖／吳欣穎 攝影

小資族瘋狂購物又重複購買 3壞習慣養出「衣服山」

「每個月辛苦工作領到薪水，就會想要買衣服犒賞自己，對我來說，這是一種自我療癒的過程」，廖人鋐分享大量購物的後果，讓僅7坪的小套房幾乎被衣物「淹沒」，衣物不只塞滿了收納用的衣櫃，甚至連地板也有成堆的衣物散亂在四周，一座又一座的「衣服山」逐漸佔滿一間小套房。

廖人鋐大量購物養出成堆的「衣服山」，7坪小套房完全被衣物塞滿。 圖／廖人鋐 提供

回頭檢視自己的生活習慣，廖人鋐發現房間變成囤物空間，源自生活中的3大壞習慣，廖人鋐解釋，由於工作繁忙，即使下班也會「發懶」而不想整理，或是「沒關係，等一下再收」的想法，變成拖延心態，最後則是過去沒有養成物歸原位的習慣，以致經常不清楚家裡有哪些物品，演變成「每當家裡缺什麼就買什麼」，導致東西越買越多。

看過不少小資族的家被大量衣物「塞滿」，難以辨識客廳、走道或房間的分界。對此，整聊師凌品家就發現，小資族經常會因為「捨不得」或「未來有一天會用到」的念頭而不斷購物，最終成為囤物大戶，從廖人鋐的生活習慣也能看出「家裡缺東西就買」，正是不少人認為「未雨綢繆購物法」只有好處，卻忘了可能造成重複購買的結果。

不是斷捨離？整聊師的人情味才是客戶買單關鍵

對於整聊師的第一印象，廖人鋐坦言「跟我想的完全不一樣」，先前抗拒整理是以為整聊師「會像『斷捨離』一樣，一直要你丟東西」，但整聊師進到家裡的第一步，卻是先跟他「聊一聊」，「一邊跟整聊師聊天，一邊把家裡所有衣物都攤開放在床上，才發現我有很多重複款式的衣服，甚至有不少未拆封的新品」，這才意識到自己的囤物狀況很嚴重。

「在接受整聊服務的過程，我感受到滿滿人情味，他們像是我的朋友一樣。」廖人鋐說，整聊師的溝通方式是透過聊天來熟悉一個人的生活習慣，再找出適合家庭生活的整理邏輯，「他們不只幫我把家裡整理好，更找到適合我的收納撇步，利用一張小小便條紙，就可以改善我的囤物習慣」。

整聊師熟悉廖人鋐的生活習慣之後，替他分類物品、找出合適的收納邏輯，用一張小小便條紙清楚分類不同物件，讓衣物擺放變得井然有序。 圖／廖人鋐 提供

面對有囤物習慣的客戶，凌品家分享「減量」通常是整聊前後對比最明顯的其中一個步驟，但在整聊過程中，絕不會強迫客戶一定要丟棄物品，而是透過提問、引導的溝通技巧，讓對方自行決定物品要丟棄、保留或是送給親友，同時達成物品減量，也能讓客戶釐清自己與物品之間的關係。

凌品家提到，如果看到成堆的物品劈頭就問「這些東西是不是不要留了？」，對客戶而言衝擊不小，「即便是客戶主動找整聊師到家中整理，但面對要不要『丟東西』的問題也會感到緊張，況且這是屬於他的物品，不該由他人決定去留」，最重要的是陪伴客戶重新審視物品的價值，由他決定物品是否要丟棄或留存，再由整聊師協助找出適合的收納、整理及動線規劃，這才是每一個人都應該要擁有的美好生活。

整聊師透過聊天的方式，進一步熟悉廖人鋐的生活習慣，從中找出合適的收納邏輯。 圖／吳欣穎 攝影

「整理」才不麻煩！客製化收納法幫你找回居家清爽感

在整聊師的巧手之下，整聊師依循廖人鋐的生活習慣，替他規劃一套符合需求又合適的分類收納法，照著這套整理邏輯，不只衣櫃變得整齊，原本「被淹沒」的走道也回來了，「在整聊的過程中，我發現家裡有很多收納空間都被浪費，我也學會善用櫥櫃空間、桌邊的畸零地，用聰明收納維持家中整潔」。

廖人鋐分享，自從接受整聊服務之後，最大的改變是過去會產生「拖延心態」而不想整理，但現在學會簡單好用的收納術，大大減少拖延整理的狀況發生，家裡也能長期維持整潔，「家變得清爽乾淨不是一時，好用的收納撇步改變了我的生活習慣」。

廖人鋐笑說，從小相當排斥被父母要求整理房間，「最常聽到的就是『把東西丟一丟』，這句話讓我感覺不舒服」，但整聊服務的概念讓他對「整理」這件事徹底改觀，不僅改變囤物的習慣，也讓雜亂無序的家找回居家清爽感，找到舒適的生活模樣。