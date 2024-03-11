快訊

「請不要認輸！」《七龍珠》作者13年前留給日本震災的訊息

兒盟轉介保母...議員揭男童悲慘身世 等出養卻遭虐近4月無人知

「學姐」黃瀞瑩結婚了！超甜婚紗照曝光 柯文哲、王世堅當證婚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

17歲開始吸菸4旬男糖尿病、心血管疾病纏身 終決心戒菸

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
醫師陳永年說，楊先生某天突然發現自己的呼吸不過來，且胸口劇痛不已，緊急被送往急診室，經過急救後脫險，但他終於發現吸菸已造成嚴重的心血管問題，如果不立即戒菸，將會對生命造成極大的威脅，終於下定決心戒菸。示意圖。本報資料照
醫師陳永年說，楊先生某天突然發現自己的呼吸不過來，且胸口劇痛不已，緊急被送往急診室，經過急救後脫險，但他終於發現吸菸已造成嚴重的心血管問題，如果不立即戒菸，將會對生命造成極大的威脅，終於下定決心戒菸。示意圖。本報資料照

吸菸不僅會造成肺部疾病，也會讓糖尿病況加劇。17歲開始吸菸的楊先生，42歲就有第二型糖尿病、肺損傷加上心血管疾病，直到某天突然呼吸不過來，被送往急診救回後才痛定思痛，決定戒菸。國健署菸害防治組長羅素英表示，癮君子常為了家人而戒菸，但通常失敗在「環境」，因此找朋友一起戒菸，成功率更大。

羅素英表示，研究指出，吸菸不僅是慢性心血管疾病的危險因素，也可能導致中風或心肌梗塞，並影響葡萄糖耐受性和高密度膽固醇（HDL-C）濃度。糖尿病患者吸菸，除了增加死亡率外，還會加劇糖尿病併發症及影響血糖控制。

美國疾病管制中心（CDC）指出，除了可以降低罹患心血管疾病的風險，戒菸還能降低因中風而死亡的風險，戒菸後體內高密度膽固醇（HDL-C）濃度也能快速改善；另有研究指出參與戒菸計畫之第2型糖尿病患者，3個月內血糖控制和心血管代謝疾病之危險因子皆獲得改善。因此，「戒菸」也是做好心血管疾病及慢性病照護的重要因素之一。

42歲的第二型糖尿病友楊先生，他因長期吸菸而健康狀況每況愈下。高雄長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師陳永年表示，楊先生從高中17歲開始吸菸，長期下來不僅對肺部造成嚴重損害，30多歲就罹患了糖尿病，更因為吸菸導致病情加重，時常感到虛弱和疲倦，血糖控制也難以穩定。

陳永年說，即使楊先生家人、朋友們都不斷勸他戒菸，但總是難以戒除菸癮，直到一天，楊先生突然發現自己的呼吸不過來，且胸口劇痛不已，緊急被送往急診室，經過急救後脫險，但吸菸已造成嚴重心血管問題，如果不立即戒菸，將會對生命造成極大的威脅，終於下定決心戒菸；透過戒菸計畫和醫生的指導，楊先生成功地擺脫了菸癮，並開始積極管理糖尿病，重拾健康的生活。

「戒菸至少要5年，心血管疾病風險才會降到接近一般人。」陳永年表示，與楊先生類似的個案並不少，許多人吸菸者都是病況到送入急診後才查出心血管疾病，通常都是心臟冠狀動脈出問題，且嚴重到心電圖就能看出心肌缺血的狀況。

臺中榮總新陳代謝科醫師傅家保表示，臨床上很多病人專注在控制好三高的數值，卻未改變吸菸的行為，後續還是發生心肌梗塞、中風或功能退化情形。當他看診遇到病歷上有註記吸菸的病人，就會特別詢問他們是否仍吸菸，並且提醒戒菸的重要性以及對預防慢性病的好處，雙管齊下的控制疾病風險和戒除吸菸的危害。

安泰醫院腎臟科醫師劉承恩說，從事戒菸服務以來，「幫助那些被菸所綑綁的癮君子，鼓勵他們為了家人和自己的健康而努力，適時透過諮商和藥物的雙重支援，見證患者吸菸量逐漸降低的成就，甚至完全戒菸，讓我深感滿足，同時也更加堅定地投入戒菸領域。」

羅素英說，據文獻指出，僅靠意志力戒菸成功率約為5至10%，然而結合專業醫事人員協助戒菸成功率可達到30%，高出至少3倍。失敗的7成民眾大多都是因為身邊朋友遞菸等因素導致，因此建議癮君子找朋友一起來戒菸，可大幅提升戒菸成功率。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

心血管疾病 戒菸 糖尿病

延伸閱讀

飲食健康亦不足抵銷 研究稱睡眠不足這時間恐增第2型糖尿病風險

戒菸只靠意志力不容易 專業醫事協助增3倍成功率

台灣女性吸菸率趨勢上升，特別從「這階段」開始！吸菸致全身所有部位癌症，死於肺阻塞風險高22倍

吸菸又服避孕藥！女性恐加速更年期提早2至3年、心肌梗塞風險增逾10倍

相關新聞

診所掛號費2500元！全台收費最貴 名醫自認「雞歪」親揭原因

衛生福利部日前宣布，取消醫療機構掛號費上限制度，醫療院所可自由調整費用，而目前收費最高的台中禾馨安和婦幼診所，該院特約門診掛號費為2500元，罕見高價瞬間引起各界關注。對此，集團創辦人、婦產科名醫蘇怡寧在個人臉書粉專發文說明，會設立特約門診是為了要做出差異化，提供不同需求的民眾更多選擇。

防高致死率傳染病快速傳播 衛福部預告防疫隔離假入法

國內新冠疫情延燒3年，衛福部於防疫期間為避免病毒擴散，執行防疫隔離假、電子圍籬等措施，如今疫情趨緩，著手修訂「傳染病防治...

國旅房價走高去年再漲11% 觀光署分析四大原因

國旅房價持續攀升，交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價為4660元，相對2022年增加465元，成長約11.08%。...

清明連假第二波加班機秒殺 縣府將啟動機位需求調查

今年的清明連假從4月4日至7日共4天，為因應鄉親返鄉祭祖需求，民航局第二波加班機共3500個座位數，今天上午9時統一開放...

17歲開始吸菸4旬男糖尿病、心血管疾病纏身 終決心戒菸

吸菸不僅會造成肺部疾病，也會讓糖尿病況加劇。17歲開始吸菸的楊先生，42歲就有第二型糖尿病、肺損傷加上心血管疾病，直到某...

斷食不一定等於善終 楊玉欣：現階段應強化緩和醫療

部立台中醫院復健科醫師畢柳鶯推動「斷食善終」，本意是協助不願繼續飽受疾病等之苦的患者，透過「斷食」加速死亡。但近年卻有民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。