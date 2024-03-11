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國旅房價走高去年再漲11% 觀光署分析四大原因

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價為4660元，相對2022年增加465元，成長約11.08%。街景示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價為4660元，相對2022年增加465元，成長約11.08%。街景示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

國旅房價持續攀升，交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價為4660元，相對2022年增加465元，成長約11.08%。觀光署分析，除了部分業者朝高端市場發展，營運成本上漲也是主因，包含電費成本大幅增加、基本工資調升更，以及產業缺工。

觀光署今天指出，觀光旅館業2023年平均房價為4660元，較2022年平均房價4195元，增加465元，成長11.08%；旅館業2023年平均房價為2671元，較2022年平均房價2479元，增加192元，成長7.75%；民宿2023年平均房價為2509元，較2022年平均房價2487元增加22元，成長0.88%。

觀光署表示，國旅市場趨向多元化，包含休閒度假、商務、小資平價等不同服務內容，市場逐漸分眾化，以2023年觀光旅館平均房價4660元來看，其中高於平均房價的觀光旅館占整體34%，部分業者已朝高端服務市場發展；另有66%的觀光旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價的觀光旅館為計算基準，其平均房價為3591元。

觀光署指出，旅館業平均房價2671元，其中高於平均房價的旅館占整體25%；另有75%的旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價的旅館為計算基準，其平均房價為1585元。民宿平均房價2509元，其中高於平均房價的民宿佔整體37%；另有63%的民宿低於整體平均房價，以低於整體平均房價的民宿為計算基準，其平均房價為1774元。

觀光署分析，平均房價上漲原因主要受各項營運成本提高所致，包含2023年平均消費者物價指數（CPI）漲2.5%，創15年來次高，其中服務類即漲2.87%。

另外，2023年上半年電價平均調漲11%，並拉長尖峰電價時段，電費成本大幅增加；每月基本工資亦逐年調升，由2019年2萬3100元，增至2023年2萬6400元，調升14.29%；更因產業持續缺工，在房務人員不足情況下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工，或以加班方式補足人力成本不斷提高，均推升旅宿業營運成本。

觀光署也提及，業者為增加住宿體驗內容及提高服務品質，房價多有包含餐食、親子主題活動、旅館周邊景觀導覽等服務費用；各縣市政府亦積極辦理各項觀光活動，演唱會等，聚客效用的影響及國門開放、國際客湧入，推升旅宿的需求，也提高客房售價。

此外，有關國旅住客人次統計，觀光署表示，2023年旅宿業整體住客人次已超越疫前水準；去年旅宿業整體住客人次約7983.3萬人次，較2022年國境尚未開放時的6534.4萬人次。增加約1448.9萬人次，成長22.17%；較2019年疫情前的住客人次7981.2萬人次，增加約2萬人次，成長0.03%。

以住宿客源來看，2023年本國籍住客人次約為6383.5萬人次，較2022年約為6028.9萬人次，增加354.5萬人次，成長5.88%；較2019年約為5153萬人次，增加1230.4萬人次，成長23.88%。

國旅 民宿 觀光署

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