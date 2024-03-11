診所掛號費2500元！全台收費最貴 名醫自認「雞歪」親揭原因

衛生福利部日前宣布，取消醫療機構掛號費上限制度，醫療院所可自由調整費用，而目前收費最高的台中禾馨安和婦幼診所，該院特約門診掛號費為2500元，罕見高價瞬間引起各界關注。對此，集團創辦人、婦產科名醫蘇怡寧在個人臉書粉專發文說明，會設立特約門診是為了要做出差異化，提供不同需求的民眾更多選擇。

蘇怡寧分享，開業初期門診總是大排長龍，時常都須看診到半夜，日復一日讓他備受困擾，「在那樣的場景當中，你要如何讓下一位正確看診的人進到門診？」蘇怡寧坦言，他們試過叫號碼、震動叫號、唱名等方式，然而效果皆不彰。

蘇怡寧舉例，除了時常有人拿錯誤的號碼進診間之外，還有人因為被直呼姓名而客訴，認為沒有隱私，但若是只稱呼姓氏，又會有好幾個人同時舉手，蘇怡寧無奈表示，「叫太大聲你覺得我們護理師沒禮貌，叫太小聲你又要說聽不到號碼，被跳過還要生氣氣」，種種原因逐漸讓他萌生出設立特約門診的念頭。

蘇怡寧進一步解釋，設立特約門診後，藉由差異化，讓民眾有權自行做選擇，且該院的特約門診並沒有身分限制，任何人都能掛號。而針對外界認為「收費這麼貴一定很好賺」，蘇怡寧則回應，其實成本高非常多，不管從耗費人力資源和時間看來都不划算，「那為什麼我要做？我做氣質的啊，我就是不喜歡me too，我就是這麼雞歪，人活著不一定只有賺錢這件事而已」。最後蘇怡寧也強調，他並沒有鼓勵大家一定要看特約門診，「但這就是一種選擇，人生有得選擇不是一件很棒的事情嗎？」

目前台中禾馨安和婦幼診所設立的特約門診掛號費為2500元，主打高隱私獨立空間，且不僅提供患者可在指定時間看診，還有專屬停車空間及診間、專人服務看診流程等服務項目，而在看診時段裡，孕婦能與醫師深入討論、詳細諮詢，因此掛號費與一般門診相比較高。