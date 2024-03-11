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呼籲「捐精實名制」入法 媽媽盟：人民聲音政府聽得見

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
解慧珍表示，人工生殖產下的嬰兒是「成人本位主義」非經同意而產下的生命，而代理孕母更是違反自然。記者鄒尚謙／攝影
解慧珍表示，人工生殖產下的嬰兒是「成人本位主義」非經同意而產下的生命，而代理孕母更是違反自然。記者鄒尚謙／攝影

人工生殖法修法在即，民團今日舉行記者會，呼籲政府將「捐精實名制」入法，比照英國修法。基督教救世會社福基金會董事長、台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍表示，立法院的委員們都聽不見我們的聲音，但政府聽得到，希望政府鼓勵婦女適齡懷孕，而非一昧推動人工生殖。

「台灣全國媽媽護家護兒聯盟」、「社團法人台灣懷孕婦女關懷協會」及「社團法人台灣婦女維護生命協會」等三協會今舉行記者會，主張人工生殖修法應比照英國，將「捐精卵改為實名制」，以確保兒童知其血緣父母之基本權利，並比照我國現行收養制度，賦予人工生殖子女於成年時尋親的權利。否則兒童未來身分證父親欄位將只有一條橫線，當孩子長大問：「我的爸爸在哪裡？」「我的爸爸是誰？」該如何回答？

解慧珍表示，人工生殖產下的嬰兒是「成人本位主義」非經同意而產下的生命，而代理孕母更是違反自然。試管嬰兒早產、低體重、極低體重比例均為全國平均近3倍，鼓勵試管嬰兒等於間接製造更多早產、低體重的孩子，呼籲應檢討相關政策。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛表示，雖然沒有確切數據，但台灣過去幾年孕婦死亡率，有多少與人工生殖相關聯，政府應鼓勵婦女適齡自然懷孕生產，而非透過一味鼓勵人工生殖製造更多早產、低體重新生兒，也讓已嚴重入不敷出的健保財務雪上加霜。

不過，三協會也共同肯定衛福部次長周志浩，表示對於上月人工生殖法公聽會，周志浩取得的各界最大共識「各界對人工生殖子女權益列優先考量對象」十分贊同。解慧珍則說，「透過媒體政府是聽得到我們的聲音，雖然立法委員會趨利忽略，但政府聽得到」，因此要為下一代大聲疾呼，不要因為成人本位主義，忽略兒童權益。

早產 試管嬰兒

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