人工生殖早產率高 民團疾呼踩煞車

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

試管嬰兒早產與低體重的風險比正常生產高出三倍！全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛11日表示，解決少子化不應犧牲下一代健康，盼能暫緩人工生殖修法進程。台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍呼籲，如果政府一定要強硬推動人工生殖立法，至少「確保兒童有知情血緣父母的基本權利」。

試管嬰兒風險高

單信愛表示，依據國健署出生通報統計年報，我國早產兒占出生比例逐年上升，其中「高齡生育」與「人工生殖」都會提高孕婦的健康風險，更與新生兒死亡率息息相關。她指出，試管嬰兒早產比例為全國平均高出三倍，出現低體重或極低體重的風險也高出三倍。

「鼓勵試管嬰兒等於間接製造更多早產、低體重的孩子，」單信愛表示，早產兒因為器官不成熟，容易出現缺氧、腦出血、心血管疾病等併發症，所以政府應鼓勵適齡婦女進行自然生產，而非一味鼓勵人工生殖，更不會讓健保財務雪上加霜。

新生兒科醫師鄭弋也表示，胚胎適合在低氧的子宮環境成長，早產兒如果提早報到，就等於是面臨非常艱困的環境，如早產兒即使長大成人，肺功能仍有缺陷，甚至出現「慢性阻塞性肺病」（COPD）；早產兒在學齡時也更容易診斷出注意力不足、過動症等症狀。

若通過要實名制

「代理受孕本來就違反自然狀態，為了那些沒有機會替自己發聲的胎兒發聲，盼在社會都還不知道人工生殖對社會的影響前，不應只出於成人需要，就強硬推動修法。」解慧珍如此表示。

然而，解慧珍也強調，「如果立法院出於各種考量，一定要推動人工生殖立法，至少要確保兒童有知情血緣父母的權利，應落實捐精卵實名制。」她說，這樣才能確保捐精卵後代陷入身分混亂，且掌握完整基因資訊，也有助於診斷遺傳性疾病。

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