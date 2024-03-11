快訊

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

好消息！挨撞命危姊妹搶救第18天 姊姊眼睛睜開快醒了

人工生殖早產率高 民團疾呼踩煞車

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍（左）、全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛（右）11日表示，盼政府暫緩人工生殖立法的進度。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍（左）、全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛（右）11日表示，盼政府暫緩人工生殖立法的進度。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

試管嬰兒早產與低體重的風險比正常生產高出三倍！全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛11日表示，解決少子化不應犧牲下一代健康，盼能暫緩人工生殖修法進程。台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍呼籲，如果政府一定要強硬推動人工生殖立法，至少「確保兒童有知情血緣父母的基本權利」。

試管嬰兒風險高

單信愛表示，依據國健署出生通報統計年報，我國早產兒占出生比例逐年上升，其中「高齡生育」與「人工生殖」都會提高孕婦的健康風險，更與新生兒死亡率息息相關。她指出，試管嬰兒早產比例為全國平均高出三倍，出現低體重或極低體重的風險也高出三倍。

「鼓勵試管嬰兒等於間接製造更多早產、低體重的孩子，」單信愛表示，早產兒因為器官不成熟，容易出現缺氧、腦出血、心血管疾病等併發症，所以政府應鼓勵適齡婦女進行自然生產，而非一味鼓勵人工生殖，更不會讓健保財務雪上加霜。

新生兒科醫師鄭弋也表示，胚胎適合在低氧的子宮環境成長，早產兒如果提早報到，就等於是面臨非常艱困的環境，如早產兒即使長大成人，肺功能仍有缺陷，甚至出現「慢性阻塞性肺病」（COPD）；早產兒在學齡時也更容易診斷出注意力不足、過動症等症狀。

若通過要實名制

「代理受孕本來就違反自然狀態，為了那些沒有機會替自己發聲的胎兒發聲，盼在社會都還不知道人工生殖對社會的影響前，不應只出於成人需要，就強硬推動修法。」解慧珍如此表示。

然而，解慧珍也強調，「如果立法院出於各種考量，一定要推動人工生殖立法，至少要確保兒童有知情血緣父母的權利，應落實捐精卵實名制。」她說，這樣才能確保捐精卵後代陷入身分混亂，且掌握完整基因資訊，也有助於診斷遺傳性疾病。

【更多精采內容，詳見

早產 試管嬰兒 風險

延伸閱讀

民團罷免基隆市長謝國樑行動 3天累計1300份提議

出生率低 人工生殖名醫李茂盛：政府要讓年輕人願意早婚

日本人口危機嚴重 大量移工成解方

支持代理孕母？單身女、女同志開放人工生殖共識高！修法公聽會：保障人工生殖子女權益，獲最大共識

相關新聞

今下午起各地降雨增 周三早晚最冷10度周日再冷一波

本周兩波冷空氣影響，中央氣象署指出，鋒面通過，今天下午起，各地降雨機率提高，到明白天起減緩；明天至周四清晨，大陸冷氣團南...

安寧療護、斷食善終其實不同 醫曝最大關鍵是這點

台灣為高齡社會，許多家人須面對長輩善終議題。國內有醫師以照顧家中漸凍症長者的經驗，積極推廣「斷食善終」，也就是透過逐步減...

肥胖工作效率差？醫師講真話 正妹甩肉50公斤重拾自信

據統計，台灣18歲以上成年人，每2人就有1人過胖，有人因為過胖而求職不順，甚至還引發疾病，義大醫師透露曾有大卡車司機因肥...

呼籲「捐精實名制」入法 媽媽盟：人民聲音政府聽得見

人工生殖法修法在即，民團今日舉行記者會，呼籲政府將「捐精實名制」入法，比照英國修法。基督教救世會社福基金會董事長、台灣婦...

影／福島核災13周年 民團立院外反對核電延役

全國廢核行動平台上午在立法院群賢樓外舉行「福島核災十三周年-勿忘核災教訓，反對核電延役」記者會。綠色公民行動聯盟秘書長崔...

斥資18億！台大醫院要在「蛋黃中的蛋黃區」蓋宿舍

近期不少醫院加薪留才，而身為重要醫療重鎮的台大醫院，今天舉辦「仁愛醫護大樓新建工程」動土典禮 ，斥資編列總計畫經費18億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。