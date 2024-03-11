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吳德榮：傍晚鋒面抵達快閃 降雨轉涼下探13度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
傍晚鋒面抵達快閃，氣溫下降，中部以北轉明顯降雨，南部亦有局部短暫陣雨機率。本報資料照片
傍晚鋒面抵達快閃，氣溫下降，中部以北轉明顯降雨，南部亦有局部短暫陣雨機率。本報資料照片

春天天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，傍晚鋒面抵達，氣溫下降，中部以北轉有明顯降雨，下探13度；但明白天起至周三鋒面遠離各地轉晴，早晚溫差大。

吳德榮指出，今鋒面接近，各地雲量多，局部有短暫雨機率；傍晚鋒面抵達，氣溫開始下降，中部以北轉有明顯降雨，南部亦有局部短暫陣雨機率。各地區氣溫：北部13至21度，中部14至23度，南部15至25度，東部14至23度。

吳德榮表示，明白天起至周三鋒面遠離、受大陸高壓影響，各地轉晴，白天氣溫明顯回升，早晚因「輻射冷卻」氣溫偏低，日夜溫差很大。

周四、五轉為高壓迴流型態，東半部偶有局部短暫雨，西半部中層雲逐漸增多；白天舒適微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六至下周日白天相對空檔，西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨機率；白天舒適微熱、早晚涼。下周日晚另一鋒面抵達，北台灣天氣開始轉變。春季天氣變化大，末期模式模擬常有較大不確定性，需注意最新資料調整。

吳德榮 氣溫

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