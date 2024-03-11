張曉風「八二華年」 散文寫古今

「二八是女子的妙齡。不過，我認為八二也是。」八十二歲的散文家張曉風，近日出版最新散文集「八二華年」，她年輕時以「可叵」為筆名寫幽默散文，如今累積的人生智慧化為更高段的機智與詼諧，以典雅文字出入古今、寫出絕妙好文。她透露平常人家問她「高壽」多少，總故意回答「八二年華」，「『二八』指十六歲，但八二也是十六」，八二正是人生最好的年紀。

本書收錄張曉風近年創作的四十篇散文，除懷人記事，更有各種巧妙的幽默與反轉。比方從冰心的「寄小讀者」談民國初年的文言文與白話文之爭，發現雖然「贊成白話文的文人都得了大位」，但跟日本人用中文字溝通時，反而是「古典素樸的文言」才能溝通。

書中文體多變，張曉風既能以書信體緩緩道出對歷史人物王安石的不以為然；也能透過和星雲法師的一頓餐敘，看見大師如何巧用沉默應對政客的蠻橫。

談到對晚年的規畫，張曉風表示只想「簡單吃、安心睡，不煩惱」。能活幾歲是上帝的定奪，「但怎麼活，我自有主意。」