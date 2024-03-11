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告別紙本 PAR表演藝術數位化

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
PAR表演藝術雜誌三月發行紙本最後一期。記者陳宛茜／翻攝
PAR表演藝術雜誌三月發行紙本最後一期。記者陳宛茜／翻攝

一九九二年創刊的PAR表演藝術雜誌，為華人世界歷史最悠久的表演藝術雜誌，本月出版最後一期紙本後，全面數位化；不過兩廳院藝術總監劉怡汝指出，未來PAR將每年出一本紙本年度特刊，視議題重要性，不定期出版紙本特刊。

「一本雜誌，從來就不只是『一本雜誌』。」PAR總編輯黎家齊表示，PAR於二○○二年設立官方網站，二○二○年爆發新冠疫情後，面對雜誌零售和訂閱量消退，及網站閱讀率大幅提升，開始意識到「數位轉型」之必然。他說未來不只現行雜誌上的各單元，也會推出讓人驚喜的新單元，及不定期發行紙本特刊。

劉怡汝則指出，兩廳院花一年時間完成溫室氣體盤查結果，發表「溫室氣體盤查結果暨三年減碳計畫」，並完成第三方認證，成為全台首座獲得SGS查證的綠色劇場；根據認證過的減碳盤查，PAR全面電子化，每年可減少一七點一六公噸碳排。

依據此盤查結果發現，兩廳院最大的碳排來源是占七成五的「電力支出」，其次為文宣品為主的「產品」占一成四，再其次為占百分之七的訪客運輸與商務旅行。兩廳院據此推出三年減碳計畫，包括減量印刷、鼓勵大眾運輸、綠色採購、節約能源等。

劉怡汝表示，目前這些減碳成果的看起來也許不是非常大量，「可是它正是我們從日常生活跟習慣養成裡，慢慢塑造為兩廳院的永續文化」，希望讓「永續」變成兩廳院員工「自然而然的習慣」。她指出，劇場本就應該反映社會，而且要成為「提早反映社會現況不足」的場域，並將於上半年在官網推出永續頁面，集結永續相關節目、活動、報告與政策。

劇場 減碳 疫情

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