照顧者輪班1天 換2個喘息日 長照照顧者喘口氣

台灣進入大缺工時代，長照服務人力嚴重不足，家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）去年與國立台北護理健康大學合作「互助喘息」試辦計畫，由一位專業照服員搭配一位照顧者志工（失智失能者家屬），而志工於周日輪班一天，就可換來兩個周日喘息，紓解壓力，儘管成效顯著，但案源不足，今年將積極宣導，加強社區鄰里合作，希望更多民眾參與。

衛福部統計，民國一一○年全國失能人口超過八十七萬人，一一一年五十五歲以上機構住民僅九點八萬人，家總秘書長陳景寧表示，大部分失能、失智長輩係由家人照顧，國內現有一千多家日照中心周一至五提供照護服務，有如托「老」所，照顧者平時忙於工作，假日時間日照中心並未營業，或外籍看護休假，就得自己照顧失能失智家人，身心交瘁。

陳景寧指出，過往長照服務重點在於滿足失能失智等被照顧者的需求，現在應擴及照顧者，透過居家、日照及互助喘息等不同服務，減輕壓力。

結果顯示，不僅照顧者獲得喘息，在擔任志工時，還可學習照顧經驗及技巧，得到心理支持。

陳景寧說，該計畫已在復華長青多元服務中心─復華據點、萬華中正據點，嘉義市幸福樹日照中心、厚福花甲食堂等五處試辦，今年將擴增至十五地點，期待能成為長照二點○新型態的喘息支付服務模式。

不過，試辦計畫上路一年，案源不足，主因是民眾不清楚互助喘息換工模式，不敢輕易嘗試，且部分家庭照顧者沒有休息概念，再者長照個管師等服務系統尚未與「互助喘息」換工模式結合。陳景寧指出，今年重點在於透過教育宣導、培訓專業人員、社區鄰里合作，讓更多民眾了解互助喘息的精神，參與其中，宣洩壓力。

衛福部長照司副司長吳希文表示，該試辦計畫仍在進行，在蒐集更多資料後，評估是否納入新型態喘息服務模式；此外，目前全國長照及身障家庭照顧者支持服務據點共約一六○處，但各自收案，今年起試辦據點共融計畫，希望據點同時提供兩種照顧模式，已有卅多處據點申請轉型，盼藉讓更多家屬獲得喘息。