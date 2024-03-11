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健康主題館／不停清喉嚨 小心喉部提早老化

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
預防喉嚨老化，從日常保養做起，最佳預防之道是多喝水。圖／123RF
預防喉嚨老化，從日常保養做起，最佳預防之道是多喝水。圖／123RF

● 說話過度用力，容易咳嗽、喉嚨癢

● 及早訓練喉嚨力，避免嗆咳成肺炎

食食樂語言治療所所長王雪珮。惠弘裕／攝影
食食樂語言治療所所長王雪珮。惠弘裕／攝影
喉嚨癢、感覺有痰，常使勁咳出異物感，但是愈用力清喉嚨反而覺得緊繃不舒服，甚至會傷到聲帶。食食樂語言治療所所長王雪珮說，喉嚨的結構非常精細，負責呼吸、發聲和吞嚥，清喉嚨的動作會造成會厭軟骨、聲帶很大的負擔，久了可能「失聲」。

40歲之後，喉部肌肉會開始逐漸退化，但因為日常講話、飲食尚無太大影響，所以一般人並不覺得身體有異，到了50、60歲，嗆咳頻率逐漸增加，才會意識到自己有吞嚥障礙問題。王雪珮表示，「喉嚨力」應及早訓練，防止老後經常嗆到，進而導致呼吸道發炎症狀，甚至變成吸入性肺炎。

久咳會讓聲帶受傷

清喉嚨會傷聲帶外，也是讓喉嚨提早退化的原因之一，王雪珮說，「咳嗽」是極度用力的動作，雖然可以暫時緩解乾癢的症狀，但是咳久了會讓聲帶緊繃受傷、聲音產生變化，包括音調與音質的改變、耐受度降低、無法控制大小聲等。例如男性音調變高，女性則變得較低沉，旁人明顯聽得出來。

想要預防喉嚨老化，先從日常保養做起，王雪珮強調，最佳預防之道是「多喝水」，讓聲帶保持滋潤，盡量不要大聲說話。如果是需要長時間講話的教師、客服人員等，可以每半小時稍微休息，喝口水，以減輕喉部肌肉的壓力。常有人詢問：「吃喉糖有幫助嗎？」其實只有短暫的涼爽效果，吃多了要小心血糖上升。

腹部發聲避免倒嗓

大聲說話、錯誤的發聲方式，容易增加喉部異物感，王雪珮建議，應採「腹部發聲」方式，也就是從所謂的丹田發力，讓氣流共鳴的位置在嘴巴，說話時保持肩膀放鬆、運用臀部肌肉下拉的力量，藉此鍛鍊核心肌群，因此減少傷害喉嚨的機會。若是聲帶受傷發炎了，還繼續拚命用力講話，最後恐變成長繭、倒嗓的狀況。

王雪珮提醒，若喉嚨有任何不適，應避吃辛辣、含咖啡因的刺激性食物，多攝取水分潤喉，更要有充足的睡眠，讓聲音回復。如果聲音異常或緊繃不適，先至耳鼻喉科檢查，是否為鼻涕倒流、慢性咽喉炎、胃食道逆流所引起。排除疾病因素後，可請復健科醫師、語言治療師評估喉嚨肌肉力量，做進一步的課程訓練。

3招鍛鍊喉嚨力

1 發出「一」的聲音，盡量拉長，逾15秒為標準

2 發出「哞」的聲音，保持氣息和聲音的均勻度

3 練習「Do Re Mi Fa So」音階，控制高、低音

咳嗽 肺炎 語言

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