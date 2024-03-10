吃海龜中毒事件頻傳 醫揭超高死亡率：活下來也恐有後遺症

外電報導，印度洋群島上的「奔巴島」昨傳出食用海龜中毒事件，造成8名兒童和1名成人毒發身亡，當地不時會傳出食用海龜而中毒，稱為「龜毒素中毒」。專家指出，海洋毒素中毒大致可分3類，輕則出現腸胃道症狀、喉嚨痛等，大多會在一周內恢復；嚴重者可能昏迷，甚至死亡，死亡率介於65%至100%，即便活下來也可能有後遺症。

尚吉巴（Zanzibar）奔巴島（Pemba Island）9日驚傳食用海龜中毒，造成8名兒童和1名成人毒發身亡，另外有78人送醫治療。海龜在當地是料理，不過時不時傳出進食海龜肉而中毒，稱為「龜毒素中毒」（Chelonitoxism）。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，國內目前尚未生過食用海龜中毒事件，臨床上對於海龜毒素的毒性未知，不過美國「國家首都毒物中心」（National Capital Poison Center）資料指出，這個毒性可能和藍綠菌（cyanobacteria）有關。

楊振昌表示，國內常見的海洋性毒素包括常見的河豚毒素，以及海葵毒素、熱帶魚毒素、麻痺性貝類等，其中麻痺性貝類與海葵毒素的毒性很像，都是以神經抑制、神經肌肉麻痺為主，也會有腸胃道症狀，這些多半被認為和藍綠菌有關，症狀方面，快則數小時出現、慢則好幾天後才發生，症狀依照嚴重度可以分為3個等級：

※程度最輕微：可能在幾小時到幾天內發生，病人只有腸胃道症狀、喉嚨痛、冒汗等，基本上不會有太大的死亡風險，約可在1周內恢復

※第二級：可能在中毒後1至2天，出現嘴巴發炎、講話不清楚、食道或胃潰瘍、昏睡、腎臟衰竭、電解質異常等，恢復期約3周

※最嚴重：在中毒後1至3天開始出現症狀，嚴重者會昏迷、多器官衰竭、腎臟、肝臟與呼吸功能異常等，死亡率介於65%至100%，即便活下來也可能有四肢癱瘓等後遺症。

楊振昌說，這類海洋毒素目前無解毒劑，即便烹煮也無法去除毒性，醫療上以打點滴、監測腎功能與電解質、插管、洗腎等支持性療法與症狀治療為主，以河豚毒素為例，會導致呼吸衰竭，如果及時送醫插管、使用呼吸器，撐過24小時就沒有太大危險，但是太晚送醫會有死亡風險，整體死亡率約1成。

楊振昌表示，麻痺性貝毒素中毒事件這幾年很少發生，過去曾在東港發生過食用「西施舌」後中毒，不過後來都有相關監測；熱帶魚毒素則有接觸零星個案，例如食用鯛魚後中毒，常見症狀包括腸胃道症狀與神經症狀等，多半為冷熱感覺異常等類型，和河豚中毒狀況不太一樣；海葵毒素則曾在台中發生中毒事件，會造成患者腎臟衰竭、高血鉀等。

楊振昌指出，最常見的海洋毒素中毒，都是民眾自行捕撈為主，自己去抓釣容易發生問題， 如果從市場買的漁獲，風險相對較低，不過有些熱帶魚毒素中毒的民眾會反應，自己以前吃過相同的漁獲都沒事，這是因為有些魚的毒素屬於季節性，像河豚毒素就是出現在每年10月到隔年3月，不同種類、不同季節都有差異，提醒民眾要留意相關細節。

楊振昌解釋，有些人會有嚴重神經症狀，目前報告大多在醫療資源不那麼充分地方，例如馬達加斯加、坦尚尼亞、菲律賓等地，有些說法認為，大多發生在醫療資源不發達的地方，導致病人送醫沒辦法的到好的治療，因為這類海洋毒性目前沒有解毒劑。

部分患者剛開始對於噁心、嘔吐、舌頭刺痛等症狀不以為意，當變得更嚴重時才送醫，往往已經太晚， 國外最早在1697年就有相關報告，中毒情節最大的一篇，是來自馬達加斯加的報告，共有571人中毒、81人死亡，還是有一定的死亡率。