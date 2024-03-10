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婆媽粉絲舉手牌尖叫！戲曲節讓新生代發光 好戲連台一個月

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
王金櫻傳統文化藝術協會榮譽理事長王金櫻10日於記者會強調，培養新一代歌仔戲演員不容易。圖／台灣醒報
王金櫻傳統文化藝術協會榮譽理事長王金櫻10日於記者會強調，培養新一代歌仔戲演員不容易。圖／台灣醒報

台語知名歌手、歌仔戲國寶都現身相挺！第十屆青年戲曲藝術節10日舉辦宣告記者會，邀請歌手陳孟賢擔任主持人，身穿傳統戲曲服裝的陳孟賢引吭高歌，讓底下婆婆、媽媽的粉絲高聲尖叫。歌仔戲國寶級人物王金櫻、明華園總團長陳勝福也到場相挺，盼年輕的歌仔戲演員都有大放異彩的機會。

第十屆青年戲曲藝術節登場，包括明華園戲劇總團《旗亭風雲-盜情》、《借名》；王金櫻傳統文化藝術協會《乘鳳快婿》；唐美雲歌仔戲團《無勝英雄》等戲曲輪番上陣，演出時間於3月2日持續演出到4月14日。

青年戲曲藝術節10日於大稻埕戲苑舉辦宣告記者會，許多觀眾為了陳孟賢而來，不僅戴上有LED燈的頭飾，來回揮舞著寫有「孟賢」的扇子高舉，更有阿嬤舉著寫有「全球巨星 陳孟賢」的LED燈手舉牌，台下更顯燈光熠熠。

現場還有演員出演《乘鳳快婿》與《無勝英雄》的片段，讓觀眾搶先看。在《乘鳳快婿》中，男主角許生要到「王府」認指腹之親，卻誤闖「汪府」，陰錯陽差下就被權臣逼婚。現場小生展現靈活身段，維妙維肖演出遭被逼婚的驚詫反應，讓台下觀眾目不轉睛。

王金櫻傳統文化藝術協會榮譽理事長王金櫻表示，「這次年輕演員都是電腦選出來，大家都是靈靈靈，來到這個舞台都不簡單。」她指出，現在老師都要開始退居幕後，把未來的香火傳下去，「十年難出一個戲才」，培養演員不簡單，有好的藝術、好的演員，更需要讓民眾肯定。

戲曲藝術節10日於大稻埕戲苑舉辦宣告記者會，許多觀眾為了歌手陳孟賢而來，來回揮舞著寫有「孟賢」的扇子高舉。圖／台灣醒報
戲曲藝術節10日於大稻埕戲苑舉辦宣告記者會，許多觀眾為了歌手陳孟賢而來，來回揮舞著寫有「孟賢」的扇子高舉。圖／台灣醒報

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傳統文化 大稻埕 明華園 歌仔戲 藝術節

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