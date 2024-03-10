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玉山今晨下冰霰仍有1公分積雪 明另波冷空氣南下各地有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
玉山氣象站中午11點50分已停止下霰，共積雪1公分。圖／氣象署提供
玉山氣象站中午11點50分已停止下霰，共積雪1公分。圖／氣象署提供

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署玉山氣象站今天清晨6點59分低溫僅零下2.3度，上午8點05分下冰霰。氣象署表示，玉山氣象站中午11點50分已停止下霰，仍有1公分積雪；目前最高溫0.6度出現在中午12點49分，最低溫度仍為清晨6點59分的零下2.3度。

氣象署指出，今天華南雲雨東移水氣多，中部以北3000至3500公尺左右高山可能路面結冰，有零星降雪、下冰霰機率。

氣象署表示，今天白天雲量多，冷空氣減弱，但氣溫回升有限，明天鋒面通過、另波冷空氣南下，天氣不穩定，幾乎全台有雨，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨，周一至周三北部、東北部及東半部地區都偏冷，周四再回溫。

玉山氣象站中午11點50分已停止下霰，共積雪1公分。圖／氣象署提供
玉山氣象站中午11點50分已停止下霰，共積雪1公分。圖／氣象署提供

低溫 冰霰 氣象署

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大陸冷氣團來襲 雪山三六九營地3月下冰霰

今各地回溫有限 明再一波冷空氣南下幾乎全台有雨

影／合歡山下冰霰 白花花一片狂炸 雪迷樂翻了

玉山下冰霰 清晨低溫零下2.3度

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