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玉山今晨下冰霰仍有1公分積雪 明另波冷空氣南下各地有雨
受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署玉山氣象站今天清晨6點59分低溫僅零下2.3度，上午8點05分下冰霰。氣象署表示，玉山氣象站中午11點50分已停止下霰，仍有1公分積雪；目前最高溫0.6度出現在中午12點49分，最低溫度仍為清晨6點59分的零下2.3度。
氣象署指出，今天華南雲雨東移水氣多，中部以北3000至3500公尺左右高山可能路面結冰，有零星降雪、下冰霰機率。
氣象署表示，今天白天雲量多，冷空氣減弱，但氣溫回升有限，明天鋒面通過、另波冷空氣南下，天氣不穩定，幾乎全台有雨，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨，周一至周三北部、東北部及東半部地區都偏冷，周四再回溫。
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