玉山今晨下冰霰仍有1公分積雪 明另波冷空氣南下各地有雨

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署玉山氣象站今天清晨6點59分低溫僅零下2.3度，上午8點05分下冰霰。氣象署表示，玉山氣象站中午11點50分已停止下霰，仍有1公分積雪；目前最高溫0.6度出現在中午12點49分，最低溫度仍為清晨6點59分的零下2.3度。

氣象署指出，今天華南雲雨東移水氣多，中部以北3000至3500公尺左右高山可能路面結冰，有零星降雪、下冰霰機率。