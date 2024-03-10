國內中醫就診數破700萬人 蔡英文盼建制中醫藥完善服務

317是國醫節，中華民國中醫師公會全國聯合會今舉辦第慶祝大會。蔡英文總統今致詞說，中醫就診數已有7百多萬人，隨著中醫藥發展法的通過，以國家級的發展計畫鼓勵、輔導中醫藥創新和研發，並建置中藥供應資訊中心、鼓勵本土中藥藥用植物的種植等，未來將建構更完善的中醫藥服務，讓中醫藥蓬勃發展。

國醫節慶祝大會今上午在新北市政府舉辦，蔡英文致詞感謝所有中醫藥界，對台灣的付出與貢獻，守護民眾健康、長期耕耘中醫藥研究，讓台灣的中醫藥學持續進步，保有國際競爭力。蔡也提到，中醫師公會全聯會積極向政府提出建議，因此過去8年政府通過「中醫藥發展法」， 以國家級的發展計畫鼓勵、輔導台灣中醫藥創新和研發。

蔡總統說，隨著中醫就診率的提高 ，已有7百多萬人利用，去年也建置中藥供應資訊中心，穩定台灣藥品的供應情形、確保國人的用藥權益。同時為降低中藥材進口的依賴，鼓勵本土中藥藥用植物的種植，建立自產自用的能力；蔡也提到清冠一號「這個有名到全世界去了」，在疫情期間對患者的幫助非常大，盼政府和中醫藥界繼續密切合作，建構更完善的中醫藥服務，讓中醫藥能夠蓬勃發展。

中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆則說，政府以實際行動支持中醫藥界，包括頒布「中醫藥發展法」、開放清冠一號防疫，在疫情中大約有183萬人公費使用清冠一號，花費新台幣28億；而2022年國內中醫就醫人口增加200萬、達到760萬人。此外，政府也在陽交大成立國立中醫系，這是所有中醫界的夢，由國家來培養中醫師。