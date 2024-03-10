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30歲年輕男性「這症狀」送急診 醫提醒急診3大症狀齊發

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
近期心血管事件、呼吸道與腸胃道症狀等症狀都有出現。圖／聯合報系資料照片
近期心血管事件、呼吸道與腸胃道症狀等症狀都有出現。圖／聯合報系資料照片

最近天氣變化大，今天雖稍微回溫，不過冷空氣接下來將一路影響到周三，急診科醫師指出，季節交替時節，腦中風等心血管事件個案增加，約佔整體的2至3成，甚至有30多歲的年輕男性，呼籲民眾留意身體各項數值與潛在風險，值得注意的是，最近流感、新冠等呼吸道疾病，以及腸胃道疾病等，仍有零星個案出現，提醒民眾留意，定期進行健康檢查或量血壓。

馬偕醫院急診醫學部急診內科主任謝尚霖說，急診患者數一陣一陣，尤其在過年後的那段時間更是明顯。在天氣變化大的時候，腦中風等心血管疾病會比較多，約佔整體2至3成，另最近包含流感、新冠肺炎等呼吸道疾病，仍會有零星個案，上吐下瀉的腸胃道疾病也會出現。

心血管疾病患者，大部分都是因為胸悶、胸痛等症狀到急診就醫，謝尚霖指出，這和患者血壓控制有關，大部分以中年男性為多，提醒男性在30至40歲之後就會有風險，近期就收治1名30多歲男性患者，因胸痛而到急診就醫，心電圖發現有心肌梗塞情形。

謝尚霖指出，抽菸以及高血糖、高血壓、高血脂等「三高」，都是潛在的危險因子，本來就要特別注意，有些年輕人過去沒有進行相關檢查，不知道自己有這些風險因子，例如沒抽血不知道自己血糖和血脂高，此外也要留義家族遺傳因子。

針對年輕族群的心血管疾病預防，謝尚霖說，除了定期健康檢查外，也要常常量血壓，有三高問題者不要輕忽，該吃藥就吃藥、該運動就運動，要調整良好的生活習慣。

謝尚霖表示，心血管事件沒有特別的好發高峰期，不過的確在天氣冷熱交替時，比較容易影響；氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）等呼吸道疾病，在溫差大季節交替時，本就相對容易發作，提醒民眾要留意自身相關症狀發生。

患者 腦中風

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