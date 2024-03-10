快訊

悲！雙北人1,500萬買新房再退一圈 專家：泰山都買不起

麥道文化差異使經營受挫 MD-80再創第二春也難救頹勢

影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：下坡車速快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「涼感眼藥水」小心點了更嚴重 專家提醒4大族群要注意

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
角膜受損、眼睛發炎的人，不建議自行購買使用涼感眼藥水。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
角膜受損、眼睛發炎的人，不建議自行購買使用涼感眼藥水。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

許多人都有使用涼感眼藥水的經驗，希望藉此舒緩眼睛不適。藥師提醒，帶來清涼感的關鍵成分為「薄荷醇」，角膜受損、眼睛發炎的人，不建議自行購買使用，因為會造成眼部過度刺激；配戴隱形眼鏡者，須先摘除隱形眼鏡再使用；蠶豆症患者需避免自行購買含抗組織胺的眼藥水，雖無明確證據指出薄荷醇對蠶豆症患者有負面影響，但仍建議避免使用。

藥師郭建宏在食藥署「食藥安全週報」中指出，民眾可從包裝、仿單直接看成分資訊，也能利用產品宣稱的功能，大致判斷含有哪種成分、了解能否長期使用，而帶來涼感的關鍵成分為「薄荷醇」，能使人感到清涼且舒緩不適。

郭建宏藥師說，角膜受損、眼睛發炎的人，不建議自行購買涼感眼藥水使用，因為會造成眼部過度刺激；配戴隱形眼鏡者，須先摘除隱形眼鏡再使用；蠶豆症患者需避免自行購買含抗組織胺的眼藥水，目前雖無明確證據指出，薄荷醇對蠶豆症患者有負面影響，但仍建議避免使用。

郭建宏表示，宣稱「消除眼睛充血」者，成分為血管收縮素，可以改善眼睛紅的症狀，但頻繁使用會造成「反彈性充血」，停用後眼睛充血會更嚴重，建議在症狀改善後停用；宣稱「消炎」者，則含有抗發炎成分，最常見為甘草鹽類（glycyrrhizate），能改善眼部紅腫熱痛、輕微刺癢的發炎症狀，同樣建議症狀改善後就停用，並避免在有傷口時使用。

除了這些改善眼睛紅、發炎症狀的眼藥水外，也有些人因為眼睛癢而需要點驗藥水，郭建宏表示，這類眼藥水成分以「第一代抗組織胺」為主，能改善過敏引起的癢感，提醒在症狀緩解時就需停用；含類固醇眼藥水同樣能止癢，但這屬於處方藥品，須由醫師開立處方箋後取得。

針對「眼部疲勞」用途，郭建宏說，宣稱「改善疲勞」的成分常見有維生素B2、B5、B6、B12、維生素Ｅ、牛磺酸等成分，不過如果涼感眼藥水中僅含有維生素，不含血管收縮素、抗發炎、止癢的功效成分，長期使用則相對安全。

郭建宏提醒，如果出現「使用3天後症狀仍未改善」、「使用當下就出現強烈不適感」，如視線模糊、疼痛、紅腫熱痛等，以及「對眼藥水成分出現過敏反應」等，就應該立刻就醫。

郭建宏說，一般涼感眼藥水開封後的有效期限是28天，開封後超過28天就不要再繼續使用，開封後存放陰暗處即可，不需冷藏保存，當眼藥水出現混濁、異物、變色則表示產品變質，不建議繼續使用。

患者 醫師 隱形眼鏡

延伸閱讀

國人遊日搶買「止痛神藥」 林氏璧解析四款劑型成分：勿迷信日本成藥

堪稱去污解漬的救星！逛好市多驚現1商品 網更釣出使用成分超實用

錠劑、膠囊、粉劑…5大保健食品劑型比一比！營養師曝優缺點差異，其中一種「素食者」要當心

高雄又有蘇丹紅辣椒粉 「牛頭牌」台南好帝一食品進最多...急發聲明

相關新聞

2波降價買氣仍低迷... 本周蛋價不變 蛋商稱有調降空間

國內雞蛋銷售從農曆春節過後，買氣持續低迷，考量全台各地蛋商雞蛋囤貨量大，為提高消費者購買意願，近期連續2波調整蛋價，大降...

「涼感眼藥水」小心點了更嚴重 專家提醒4大族群要注意

許多人都有使用涼感眼藥水的經驗，希望藉此舒緩眼睛不適。藥師提醒，帶來清涼感的關鍵成分為「薄荷醇」，角膜受損、眼睛發炎的人...

缺工、預算不足 汐東捷運流標

總經費高達376.93億元的汐東捷運線，因營建成本高，加上缺工問題，日前開標無人投標，流標作收。新北市捷運局表示，將針對...

飼主注意！1成犬乾糧鎘含量超標 業者遭罰急下架回收

農業部每年定期抽檢市售犬貓食品，今年起更與縣市政府配合辦理例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，共完成61件產品抽驗，其中...

蘇丹紅辣椒粉3月底清查完畢？ 薛瑞元：是釐清來龍去脈

進口辣椒粉檢出工業染料蘇丹紅風暴愈演愈烈，行政院長陳建仁日前指，蘇丹紅是系統性事件，3月底會清查完畢；衛福部長薛瑞元今受...

讀饗時光 EP116｜足夠好的日常 從吃飯、養蜂開始

飲食作家毛奇以《足夠好的日常》為題，透過文字與照片寫下365日的生活提案。對她而言，足夠好的日常就是：「喜歡的事，一直去做。」你認同嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。