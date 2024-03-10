缺工、預算不足 汐東捷運流標

總經費高達376.93億元的汐東捷運線，因營建成本高，加上缺工問題，日前開標無人投標，流標作收。新北市捷運局表示，將針對市場行情、工程條件、招標期間廠商提出的意見等各面向檢討，並探詢潛在廠商意見後，再行修正調整招標文件內容及預算，今年動工目標不變。捷運局長李政安說，主要潛在廠商認為預算金額有差距，將展開檢討，希望能一次到位全數發包，是否減項發包，還要再行評估。

汐東捷運路線，總長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，全線採高架，設置6座車站，並採LRRT中運量自動駕駛系統，其中樟樹灣至汐止公所將與基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，SB14可與台鐵汐科站銜接轉乘。

汐東線去年10月23日公告上網招標，原訂今年2月20日決標，因業者針對標案提出意見市府酌予修正，加上鐵道局建議修改軌道機電國產化評分項目，屬於重大變更，延至3月8日決標，不過直到最後一刻，仍無廠商投標。

新北市捷運局指出，初步分析流標原因，主要為近年來市場缺工、工資及物料雙雙飆漲、多件大型工程同時推出以致廠商承攬能量趨於飽和，且捷運工期長面臨的社經狀況風險較高以及國際戰爭影響物料價格波動等種種因素，導致廠商投標意願變低，捷運局持續努力將盡速檢討後重新招標。

國民黨新北市議員白珮茹表示，流標原因最大原因就是缺工，汐東捷運工期長達九年，找不到工人對廠商風險太大，加上營建成本一直在漲，難以估計未來物價波動。

白珮茹指出，目前首要目標就是要先找到承攬廠商，重金之下必有勇夫，若預算難以增加，可先減項發包，否則錢再多，沒有人來承攬工程還是沒有用，加上土地金額也是不斷飆漲，盡速確定廠商才能早點展開用地取得，市府應該縮短檢討期。

民進黨新北市議員張錦豪指出，汐東捷運民眾已經無法再等，不只汐東捷運，新北市有很多公共工程都面臨相關問題，就是缺乏對市場行情敏感度，民間工程價格比較好，誰要來標錢少、限制又多的公共工程，市府應盡快檢討，提出吸引業者投標的標案。

公共工程近年愈來愈標不出去，前內政部長、台大土木系教授李鴻源指出，公共工程標不出去有很多原因，難以一言以蔽之，最根本原因，就是台灣公共工程長期存在最低標文化陋習，政商關係好的業者可以用最低標去搶，也有把握展延工期與追加預算，長期下來優良廠商不會來，犧牲的不只是金錢與品質，還有民眾生命財產安全。

李鴻源也舉淡江大橋為例，當初設計與施工分次發包，設計的內容與實際施工價格差異過大，民眾到底需要的是一顆「鑽石」，還是平價產品，主辦單位都沒有搞清楚。

「營造商一年可以吃多少飯？」李鴻源也說，當初評估台灣營造商一年能吃下的建設經費落在3000-4000億左右，但現在包括中央與地方的前瞻建設，一下次塞進來這麼多億「請問找得到工人嗎？」，且台積電近年積極擴廠，民間提供更好的利潤，當然會產生磁吸效應，要解決公共工程難以發包，要務實從根本解決。