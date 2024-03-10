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蔡總統稱讚清冠一號 盼增加本土中藥

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「謝謝中醫界研發出清冠一號，讓台灣度過疫情難關！」總統蔡英文10日出席中醫師公會全國聯合會國醫節慶祝大會時肯定

說，感謝中醫界對台灣的貢獻，清冠一號對許多新冠患者的幫助很大，未來會協助中醫自產自用，建立完整醫療服務。蔡英文也現場表揚對中醫有貢獻的醫師們。

增加種植本土中藥

總統蔡英文出席「中華民國中醫師公會全國聯合會第94屆國醫節慶祝大會」致詞時表示，近年來中醫不斷創新研發，讓就診率逐漸提高，政府除了通過《中醫藥發展法》，並建立中藥供應平台，還有強化醫事與藥事服務，讓台灣更有多民眾選擇到中醫接受治療。

另外，蔡總統也說，近年來政府也協助我國中醫種植本土中藥，以降低對進口中藥的依賴，而中醫研究的成果各方有目共睹，新冠疫情期間的「清冠一號」就讓很多新冠患者獲得幫助，也感謝現場中醫對醫療普及與學術研究的貢獻。她強調，未來政府會繼續協助中醫藥界建立更完整的服務，使中醫蓬勃發展。

感謝中醫付出

現場蔡總統也頒獎給「第一屆中醫師華佗醫療奉獻獎」給獲獎中醫師，包括玉安中醫診所所長吳元劍、迦南中醫診所所長卓青峰獲得「偏鄉醫療奉獻獎」；嘉義長庚中醫科主治醫師吳清源、林口長庚中醫部主任黃澤宏獲得「學術研究奉獻獎」。

另外，奇美中醫部部長許堯欽、中醫師公會第10屆理事長陳旺全與新發中醫診所所長黃新發，因長期對中藥教育與傳承貢獻良多，因此獲得「師鐸傳承奉獻獎」。

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