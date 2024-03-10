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太平山禁止車宿卻沒有法源 玩家與警察捉迷藏

聯合報／ 記者林佳彣陳敬丰／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區停車場旁的廁所可供水源，成為遊客車宿首選。記者林佳彣／攝影
太平山國家森林遊樂區停車場旁的廁所可供水源，成為遊客車宿首選。記者林佳彣／攝影

「車宿」近年蔚為風潮，開著車到森林、海邊欣賞美景過夜，成為許多戶外愛好者假期首選，但法規跟不上發展，引起若干亂象。宜蘭太平山國家森林遊樂區明令禁止車宿，但沒有法源依據，主管機關與警察只能勸離，無法裁罰，不願離去的玩家乾脆在山上和警察「捉迷藏」。

在車上過夜一般又可以粗略分為「車露」與「車宿」，車露泛指玩家搭建車邊帳或車後帳等「落地」玩法；車宿則是待在車內「不落地」。占位較大的車露玩家較少，車宿玩家與日俱增，現行法規未明文禁止不能在車上過夜，導致主管機關傷腦筋，林業保育署宜蘭分署轄內的太平山國家森林遊樂區就是一例。

每當寒流來襲，太平山飄雪皚皚美景吸引民眾上山追雪。宜蘭分署雖然在太平山入口、入園手冊等處多次宣導禁止車宿，不少民眾仍打算在車上過夜，第二天一早好觀賞雪景；每天傍晚6點左右，太平山派出所的警員與遊樂區工作人員就得出發巡視區內各停車場，勸離車宿民眾。

今年初寒流席捲台灣，同樣有大批遊客上山，警方與遊樂區工作人員冒著雨，在停車場逐一查詢車號是否為住宿客，1名車主搖下車窗坦言不是，聽警方勸導此處不能車宿、要盡快下山，口頭答應卻沒有作為，直至警方巡查一輪，回頭見該車一動也不動，二度上前以天晚霧濃相勸，最後離開與否不得而知。

宜蘭分署表示，太平山海拔近2000公尺，山區氣候變化大，溫度驟降、起風都在一瞬間，通往太平山莊與翠峰湖的分歧點則是風口地形，下雨、入夜總是寒意逼人。過去曾有遊客偷偷睡在車上，半夜太冷跑到太平山莊求救，雪季類似狀況更層出不窮，加重警方與遊樂區工作人員負擔。

遊樂區幾位工作人員觀察，這些車宿族「皮得很」、「很會躲」，經常與警方大玩捉迷藏，在分歧點停車場被勸離，就轉移陣地，往上至翠峰湖或下到鳩之澤車宿，也有人傍晚壓線趕入園，在鳩之澤停車場被趕，就往上至分歧點或翠峰湖停車場，企圖躲避官方巡視。

「叫我們去打仗，又沒有槍」，一名工作人員大嘆，遊樂區雖設有禁止告示牌卻沒中央罰則，遊客咬定這點，搞得他們與警方常做白工，甚至挨罵。此外，有些車宿族常將垃圾留在車外不帶走，引來野生動物如黃喉貂咬得亂七八糟，不只改變動物習性、干擾夜間休息，也衍生環境問題。

宜蘭分署指出，遊客即使在車上煮食，儘管阻隔與野生動物的接觸機會，但車燈、營燈及遊客夜間仍在山區活動、發出聲響，影響野生動物休息，而產生的廚餘有時被置於車外、食物湯水直接倒入林地等，不僅汙染環境，還會吸引黃喉貂、台灣獼猴、黃鼠狼、食蟹獴等，影響野生動物覓食生態。

太平山空間不足與遊客安全問題也是禁止車宿的原因。宜蘭分署表示，區內最好區位蓋有建築物如太平山莊等，次之的場地則是停車場，目前沒有適合車宿、車露的腹地；過去曾有遊客偷偷睡在車上，半夜太冷跑到太平山莊求救，雪季類似狀況更層出不窮，加重警方與遊樂區工作人員負擔。

考量遊客安全、環境等因素，太平山國家森林遊樂區禁止遊客車宿，但無法源依據開罰，工作人員與警方只能勸離。記者林佳彣／攝影
考量遊客安全、環境等因素，太平山國家森林遊樂區禁止遊客車宿，但無法源依據開罰，工作人員與警方只能勸離。記者林佳彣／攝影
太平山國家森林遊樂區禁止車宿、露營，中央法令尚未明確規範前，只能透過官網揭露、入園摺頁、停車場告示宣導。記者林佳彣／攝影
太平山國家森林遊樂區禁止車宿、露營，中央法令尚未明確規範前，只能透過官網揭露、入園摺頁、停車場告示宣導。記者林佳彣／攝影
宜蘭太平山國家森林遊樂區今年1月底下雪，許多遊客上山追雪，不見得訂得到房間，有些人會偷偷車宿。圖為當時停車狀況。記者林佳彣／攝影
宜蘭太平山國家森林遊樂區今年1月底下雪，許多遊客上山追雪，不見得訂得到房間，有些人會偷偷車宿。圖為當時停車狀況。記者林佳彣／攝影
今年初寒流席捲台灣，太平山莊的中央階梯讓人置身在銀色世界中。記者黃義書／攝影
今年初寒流席捲台灣，太平山莊的中央階梯讓人置身在銀色世界中。記者黃義書／攝影
太平山今年1月飄雪成銀白世界，太平山莊彷如被細雪冰封，非常美麗。記者黃義書／攝影
太平山今年1月飄雪成銀白世界，太平山莊彷如被細雪冰封，非常美麗。記者黃義書／攝影

停車場 太平山

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