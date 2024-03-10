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吳德榮：今天氣穩定回溫 明鋒面通過全台有雨再降溫

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吳德榮：今天氣穩定回溫 明鋒面通過全台有雨再降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今受各地雲量略多、天氣穩定，氣溫漸升。本報資料照片
今受各地雲量略多、天氣穩定，氣溫漸升。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今（10日）晨最低氣溫明顯回升，本島最低溫為基隆（七堵區）、新北（貢寮區）9.6度，今受各地雲量略多、天氣穩定，氣溫漸升。明天鋒面通過各地有雨，溫度再降。

吳德榮表示，根據觀測資料顯示，今晨雲量多、「輻射冷卻」減弱，最低氣溫明顯回升；截至清晨5點13分，本島縣市平地的最低氣溫為：基隆（七堵區）、新北（貢寮區）9.6度。各地區平地最低氣溫約在10度至13度，北部（基隆七堵區）9.6度，中部（彰化芬園鄉）11.6度，南部（台南新化區）12.8度，東部（宜蘭礁溪鄉）11.7度。

他表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今受中層雲影響，各地雲量略多，天氣仍穩定，鄰近山區偶有局部零星飄小雨的機率；冷空氣續減弱，氣溫漸升，白天北偏涼、南舒適，早晚微冷。今日各地區氣溫為北部11至21度，中部12至25度，南部13至27度，東部12至24度。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，明天上午鋒面接近，各地雲量增多，局部地區有零星短暫雨的機率；下半天鋒面快速通過，中部以北轉有明顯降雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率，氣溫略降。

他表示，周二白天起至周三鋒面遠離、受大陸高壓影響，各地轉晴，白天氣溫明顯回升，早晚因「輻射冷卻」、氣溫較低，日夜溫差很大。根據最新模式模擬顯示，周四高壓迴流影響，東半部偶有局部短暫雨，西半部中層雲逐漸增多，山區偶有局部零星飄小雨的機率；白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮指出，周五、六鋒面接近，北部、東半部水氣增多，有局部短暫雨的機率。春季天氣變化頻仍，末期模式模擬常有較大「不確定性」，需注意最新資料的調整。

吳德榮 氣溫

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